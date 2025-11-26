Спорт:

Одобрено: 120 лв. коледни добавки за 536 000 пенсионери

26 ноември 2025, 12:25 часа 109 прочитания 0 коментара
Одобрено: 120 лв. коледни добавки за 536 000 пенсионери

Министерски съвет одобри отпускането на 120 лв. коледна добавка, която ще бъде изплатена с декемврийските пенсии за 536 000 пенсионери под линията на бедност. За изплащането на пенсиите ще бъде направен трансфер от 64 млн. лв. към бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ). Линията на бедност тази година е 638 лв. 

ОЩЕ: На финалната права: Комисия в НС гласува малките бюджети

"Всеки четвърти пенсионер ще получи коледна добавка за предстоящите празници. Отпускаме по 120 лева за всички до линията на бедност", заяви Борислав Гуцанов след днешното заседание на Министерски съвет.

Той заяви и че Министерство на труда и социалната политика работи по закон добавките за Коледа и Великден да бъдат предвидени в закона и те да не са само за пенсионерите, а за всички уязвими граждани.

"Ще е необходимо и НАП да се включи в този законопроект", добави Гуцанов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Днес Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание ще разгледа на второ четене законопроектите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и за бюджета на Здравната каса. След първото гласуване в пленарната зала, от управляващото мнозинство внесоха предложения за промени единствено в проектобюджета на Касата.

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Пенсионери Коледни добавки
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес