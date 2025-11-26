Удар по Украйна, "Брюксел капитулира": Как с лъжи проруски профили тровят главите ни във Facebook

"Ударът от 65 милиарда евро: Орбан и Мелони блокират Зеленски – Брюксел капитулира" – така започва споделяна над 2 хиляди пъти публикация във Facebook. Постът твърди, че министър-председателите на Унгария и Италия са „блокирали“ финансов пакет от 65 млрд. евро за Украйна на „последната среща на върха на ЕС“. Това обаче не е вярно, провери и установи Factcheck.bg. Последната среща, на която е обсъждана финансова подкрепа за Украйна към датата на публикацията, е Европейският съвет от 23-24 октомври 2025 г. Тогава лидерите не постигат консенсус за бъдещия финансов пакет, но това не се дължи на активен блокаж от страна на Виктор Орбан или Джорджа Мелони.

Орбан отсъства от заседанието – на 23 октомври се намира в Будапеща, където участва в честванията на унгарското въстание от 1956 г. Отсъствието му е част от вече позната тактика: вместо открито вето той използва „конструктивно въздържане“ по чл. 31(1) от Договора за ЕС, позволявайки на останалите 26 държави да приемат решение без него.

Мелони присъства на заседанието и подкрепя идеята за финансова помощ. В публичните ѝ изказвания няма позиция срещу предвижданото финансиране за Украйна през 2026-2027 г. Сумата от 65 млрд. евро не фигурира в заключенията на Европейския съвет. Обсъждан е заем от 140 млрд. евро, базиран на приходите от замразените руски активи, съхранявани в белгийската финансова институция Euroclear.

Координирано неавтентично поведение

Невярната публикация е достигнала до потенциална аудитория от общо над 735 хил. профила във Facebook, споделена е над 2 хил. пъти и е генерирала близо 14 хил. реакции. Обхватът е изчислен на основата на броя членове във всяка група и вероятно включва припокриващи се профили. Такава динамика на разпространение рядко се наблюдава при органично съдържание и е характерна за координирани кампании, установяват експертите в борбата срещу дезинформация.

Публикацията се разпространява чрез масово копиране и споделяне на идентичен текст и линк, като в кратък период множество профили ги публикуват в различни групи. Част от тези профили са с ограничена или еднотипна активност, а някои са изцяло анонимни. Проследяването на споделянията показва, че едни и същи профили публикуват поста в няколко различни групи, включително такива с припокриваща се аудитория.

Проруски профили разпространяват

Най-интензивното разпространение се наблюдава между 11 и 14 ноември. Първата публикация идва от профил, който споделя предимно проруско и антиевропейско съдържание, често на руски език. Впоследствие публикацията е подхваната от други профили, много от които анонимни, които я разпространяват в групи с ясно политическа или антисистемна ориентация. Сред тях са „ПОДКРЕПА ЗА РУМЕН РАДЕВ И СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ“ (60.7 хил. членове), „Безумието на едно управление“ (29.6 хил.), „Костадин Костадинов – Спасението за България“ (13.1 хил.), „НИЕ СУВЕРЕНЪТ В ПОДКРЕПА НА ПРЕЗИДЕНТА“ (12 хил.) и „СПАСЕНИЕТО ЗА БЪЛГАРИЯ – НАРОДОВЛАСТИЕ БЕЗ ПАРТИИ“ (15.9 хил.). Публикацията се появява и в регионални групи като „Габровска област“ и в развлекателни като „АКО ТЕ ИМА ЛЮБОВ“ и „ВСИЧКО, ЗА ВСЕКИ“.

Проверката на Factcheck.bg установява, че разпространението отговаря на индикаторите за координирано неавтентично поведение (Coordinated Inauthentic Behavior) според методологията на EU DisinfoLab. Това понятие описва мрежи от профили, които действат съгласувано с цел манипулация на общественото мнение. В случая се откриват признаци на координация и в четирите категории на анализа: съдържание, поведение, идентичност на профилите и мрежа на разпространение.

Линкът в публикацията води към дезинформационна мрежа за печалба

Публикацията води към статия на анонимен сайт с домейн worldnews24hr.com, представящ се като медия. Според разследване на австрийската организация Mimikama.org сайтът е част от по-широка мрежа от кликбейт сайтове и страници, които използват взаимно свързани домейни и фейсбук профили за привличане на трафик.

Тези сайтове публикуват сензационни истории за известни личности и инциденти, а между тях периодично вмъкват политически публикации, включително дезинформация.

Какво действително беше обсъдено в Брюксел

На Европейския съвет на 23-24 октомври лидерите обсъдиха план за финансова подкрепа за Украйна за 2026-2027 г., основан на потенциален заем от 140 млрд. евро чрез Euroclear. Предложението беше отложено след възражения на белгийския премиер Барт Де Вевер, който посочи значителни правни и финансови рискове за Белгия, ако Русия предприеме ответни действия. Страните членки възложиха на Европейската комисия да предложи алтернативни варианти за финансова подкрепа.

Виктор Орбан и Джорджа Мелони не са блокирали финансовата помощ за Украйна. Орбан отсъства от заседанието, Мелони подкрепя предложението, а отлагането е резултат от възражение на белгийския премиер, свързано с правни и финансови рискове.

