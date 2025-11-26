Какъв църковен празник е утре, 27 ноември и кои 3 забрани ТРЯБВА да се спазват

Утре, 27 ноември, вярващите отбелязват деня на паметта на светия великомъченик Яков Персиец. Църквата у нас почита и преподобни Теодосий Търновски на 27 ноември. Този църковен празник се свързва с определени забрани. Ето какво не трябва да се прави утре, за да не си навлечете проблеми.

История на църковния празник на 27 ноември

Св. Яков е живял в Персия по време на управлението на Сапор II (IV век). Той е бил благочестив християнин и е заемал висока позиция в двора. Неговата ревност в изповядването на християнската вяра е привлякла вниманието на властите, защото тогавашният персийски цар е преследвал жестоко християните, особено тези, които са имали влияние в двора.

Какъв църковен празник е на 22 ноември и кои 3 забрани ТРЯБВА да се спазват

Според легендата, Яков смело проповядвал християнската вяра и помагал на вярващите в трудностите. Заради това бил обвинен в неподчинение на царя и подложен на мъчения. Той непоколебимо издържал мъченичеството и бил осъден на смърт, отдавайки живота си за Христос. Неговото мъченичество се превърнало в символ на непоклатима вяра и героизъм.

На 27 ноември църквата у нас почита и паметта на Теодосий Търновски. Той е роден в семейството на благочестиви и благородни родители българи от старопрестолната ни столица град Търново. Още в младостта си Теодосий проявявал завидно благочестие и служене към Бога. Той е бил ученик на преп. Григорий Синаит. Подвизавал в Келифарската гора край В. Търново, където отдал живота си на пост и молитва. Теодосий зобличил ересите по време на управлението на цар Иван Александър. Починал в 1363 година, когато отишъл да посети съученика си патриарх Калист в Цариград.

Почитаме голям светец на 25 ноември: Какво не трябва да се прави на празника утре?

Какво не трябва да правите на 27 ноември

Не бива да ругаете или да спорите - негативните емоции и конфликтите са неуместни на този ден. Вярва се, че те ще привлекат още негатизивизъм в живота. На този ден не трябва да проявявате алчност - това е ден на саможертва и любов към ближния. Не бива да се занимавате с тежък физически труд - препоръчително е да посветите деня на молитва и размисъл.

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден. Ако вали сняг на 27 ноември, това вещае слана и студена зима. Ако духа северен вятър, очаквайте сурова зима. Ако има мъгла на разсъмване, ще има силни виелици през следващите дни. Ако има слана по дърветата, очаквайте тежки студове през следващите дни. Ако реките и езерата вече са замръзнали, това вещае снежна и сурова зима.

Народът наричал 27 ноември Яковова първа слана, защото по това време обикновено настъпвали упорити студове.

26 ноември: Какъв обичай трябва да спазват всички майки на църковния празник утре