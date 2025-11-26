Отложиха регистрацията на кладенците с 14 години

Регистрацията на кладенците за собствени нужди се отлага чак до 2039 г. Това реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда и водите. Опозицията реагира с обвинения за недопустимо дълго забавяне на решаването на наболелия проблем с водните ресурси на България.

Собствениците на кладенци, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж, и не са вписани в регистър, съгласно Закона за водите, ще имат ангажимент да подадят заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в срок до 28 ноември 2039 г. Досегашният срок беше 28 ноември 2025 г.

14 години отлагане

Още: Важни за живота промени в законите и икономиката, които ни очакват

До 2039 г. или иначе казано, с 14 години, се удължава и срокът за регистрация на собствениците на кладенци за собствени нужди, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра.

Законът влиза в сила от 28 ноември.

Имаше предложение на Иван Белчев от ПП-ДБ срокът да бъде удължен до 1 октомври 2028 г., но мнозинството го отхвърли.

Белчев предлагаше също възможност за електронно подаване на информацията и реална информационна кампания всяка година до края на периода, за да бъдет убедени хората да се регистрират, тъй като много от тях не са успели да се вмесят в настоящия срок. "Облекчава се административната тежест, определя се и конкретен срок за въвеждане на е-формуляр 1 май 2026 г.", обясни Белчев.

Източник: БГНЕС

Още: Удължава се срокът за регистрацията на кладенците

Политическо насърчаване на неспазването на закона

Не се прие и предложението на "Възраждане" кладенците, за които до 27 ноември 2025 г. не са подадени заявления за вписване, да не подлежат на регистрация.

Председателят на комисията по околна среда Младен Шишков (ГЕРБ-СДС) упрекна "Възраждане", че са успели да убедят част от своите избиратели си да не спазват закона и така да минират проблем с безводието по места за в бъдеще.

"Всичко, което правите днес, рано или късно ще ви се върне като бумеранг, защото отговорността за това, което се случва с безводието е на всички нас. Вие успяхте да убедите част от хората си да не регистрират кладенците си, повтаряйки тезата, че щяло да има такси, глоби, което не кореспондира със закона", заяви Шишков, цитиран от БТА.

Той обясни, че регистрацията на кладенците остава, но се отлага до 2039 г., за да се даде по-дълъг срок на хората.

Шишков беше категоричен, че държавата трябва да има точна информация за подводните си води.

Безотговорно забавяне

Опозицията разкритикува промените с мотива, че 14 години е прекалено дълъг срок за забавяне на активирането на държавната политика по въпроса.

Безотговорно е да се изчаква цели 14 години за регистрация на водните ресурси на България, заяви Татяна Султанова от ПП-ДБ.

"Над 20 години се отлага един законов ред, сега безхаберието ще се отложи за още 14 години, вместо да се обясни, че няма да се слагат водомери и такси", коментира тя и се обяви против отлагането.