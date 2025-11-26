Студио Actualno:

Опасен вятър. Времето утре - 27 ноември 2025 г. (КАРТА)

26 ноември 2025, 12:26 часа 112 прочитания 0 коментара
Опасен вятър. Времето утре - 27 ноември 2025 г. (КАРТА)

На 27 ноемви 2025 г. времето ще бъде облачно и дъждовно. Значителни валежи от дъжд ще има през нощта в Западна, а през деня и в Централна Южна България, на места ще има и гръмотевична дейност. Почти без валежи ще е на изток. В Дунавската равнина и Западна България вятърът ще е от запад-северозапад, умерен и с него ще нахлува студен въздух, там и температурите ще са почти без дневен ход - между 3° и 7°. В останалата част от страната вятърът ще остане от южната четвърт, умерен и поривист, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Опасен вятър

Минималните температури ще са между 7° и 12°, а максималните ще са между 12° и 17°. В София минималната температура ще е около 6, максимална – около 8°. Оранжев код за силен вятър е обявен за областите Кюстендил, Благоевград, Кърджали, Пазарджик и Смолян. Жълт код - в областите Хасково, Пловдив, София-град, Перник и Монтана. 

В планините и над морето

В планините ще е облачно, а билата ще са в облачния слой. Ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра – от сняг. Ще духа силен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра - около 2°. По Черноморието ще бъде облачно и ветровито, но ще е без валежи. Ще духа умерен и поривист южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

Източник: Meteo.bg

Карта: НИМХ

Евгения Чаушева
