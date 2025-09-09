Експерти обясниха: Защо в България не е възможна 4-дневна работна седмица

"Как точно дистанционно ще произведете хляб или машини, за производството му. Частният бизнес работи шест дни и едва успяват да се справят с живота. Тези, които получават пари от бюджета може въобще да не работят и никой няма да разбере." Това каза икономистът Васил Велев в интервю за БНТ като визираше служителите в държавната администрация в коментар за евентуалното въвеждане на четиридневна работна седмица у нас. Той припомни, че се е доказало, че не е ефективно да се работи онлайн, както и да се обучават студенти и ученици.

Неприложимо

Според бившият социален министър Христина Христова темата се завръща постоянно, отдавна се правят опити, но до момента никоя страна не е наложила тази практика. "Структурата на икономиката е много сложна и не може да се каже - всички започваме на 4 дневна работна седмица. Има процеси и производства, при които не е възможно. Новото поколение предпочита да работи дистанционно, хибридно, гъвкаво или с намалено работно време.

Няма условия

Припомняме, че по-рано Томчо Томов от Българската стопанска камара обясни, че проблемът е в това, че в България няма все още условия за въвеждане на 4-дневна работна седмица. "От гледна точка на структурата на икономиката има много производства с непрекъсваем процес както и услуги, които трябва да се предлагат непрекъснато. За България това не е приложимо. Това ще влоши състоянието на хората, ще повиши умората. Такава умора трудно ще се компенсира с един почивен ден в повече", обясни той.

