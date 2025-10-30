Любопитно:

30 октомври 2025, 20:29 часа 606 прочитания 0 коментара
Срутище отново блокира движението по пътя Смолян - Девин

Срутище отново блокира движението по пътя Смолян - Девин. В зоната на срутището на входа на село Широка лъка от посока Смолян могат да преминават само леки автомобили след изчакване. На мястото има екипи на БГ ТОЛ, предаде БНТ.

Очаква се да пристигне екип на "Пътна полиция" - Смолян, както и техника за разчистване на затрупания участък, каза зам.-областният управител Адриян Петров. Шофьорите трябва да бъдат внимателни.

