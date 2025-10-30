10 награди за Тръмп, докато си чака Нобела

Порязаха американския президент, въпреки че постигна примирия в редица конфликти и дадоха награда на венецуелчанка, която не е постигнала нищо кой знае какво. Тъпо и криво е, затова трябва да дадем кураж на Доналд Тръмп да продължава в същия дух и догодина вече да получи Нобеловата награда за мир.

А дотогава е опция да пожъне тези утешителни награди:

1. Приза на Интервизия

И той може да запише игрива песничка, с която си прави гаргара с Китай. Да, вярно, няма чак толкова козметични и хирургични подобрения, за да се впише във формата, но Русия ще обикне енергията и танцувалността му.

2. Три месеца абонамент за „Прас‑Прес“ безплатно

В знак на благодарност за предоставения дългогодишен материал за рисуване и присмех, редакцията на „Прас‑Прес“ ще обяви, че подарява на Тръмп три месечни абонамента, за да може да се наслади на себе в най-престижната оцеляла традиционна медия в света.

3. Мястото на ГЕРБ в Общинския съвет на Пазарджик

Очевидно на ГЕРБ не им трябва, а си е друго човек да знае, че каквото и да става, винаги може да се наслади на място в общинския съвет на град като Пазарджик.

4. Класиране за детска градина

Като символичен жест — но извънредно скъп — Тръмп ще получи за себе си място, за което хиляди софиянци са готови да убиват. Дали ще слушка, папка и взима участие в трета група, си е негов избор. Но важното е, че го има!

5. Футболист № 1 на България за годината

Поради „ниското ниво“ на конкуренцията в родния футбол, Тръмп ще бъде провъзгласен за № 1, макар да не играе никога — „нашите са толкова зле, че буквално никой не заслужава, освен той“.

6. Паркомясто в нов квартал в София

Тегаво е, ситни улички, много автомобили, гърч и обикаляне. Но ако Тръмп си купи апартамент във Витоша, Манасирски долини и Малинови ливади, ще може да разчита на свое паркомясто.

7. Мис Бикини

Не, не е някаква джендърска инициатива и размиване на половете. А е награда, която да му даде достъп до съблекалните на церемонията, за да изплакне окото както в доборото старо време, когато организираше конкурси за красота.

8. Първото бебе на 2025 година

Да, родиха се бая бебета още на 1 януари. Но ако лидерът на най-силната военно държава не може да предреди някакви пеленачета на по десетина месеца, няма кой.

9. Будител на годината

Тръмп е истински будител, успял да отвори очите на света, включително и на нашия буден български народ, за нелицеприятни истини, за които мнозина удобно си затваряха очите. Затова той е най-достойният да прибере тази така бленувана награда и да му сложим лика върху монетата от три евро.

10. Трофеите на Карлос Насар

Най-силният мъж ще трябва да се лиши от медалите си, защото не иска да благодари на Делян Пеевски за всеотдайната помощ (едвам го доставиха за снимка под герба). Доналд Тръмп е много по-силен мъж и ги заслужава.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес