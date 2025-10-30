Любопитно:

Свършва ремонтът на АМ “Тракия“ край Стара Загора

Утре - 31 октомври, се пуска движението в ремонтираното платно за Бургас в участъка от АМ “Тракия“ в област Стара Загора. Обновеното трасе е с дължина 10 км и е между 208-и и 218-и км. Предвижда се движението да бъде възстановено около 18 ч., веднага след като се премахне временната организация на движение по време на строителните работи.

При ремонта на платното е извършена цялостна подмяна на асфалтовата настилка, полагане на геомрежа, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др.

Пуснато е движението в Пазарджишко

Днес сутринта бе възстановено движението и в 8-километровия участък от АМ “Тракия“ в област Пазарджик, след като вчера завърши полагането на маркировката в платното за София. Между 90-и и 98-и км на автомагистралата вече се преминава и в двете ремонтирани платна без никакви ограничения.

На АМ “Тракия“ продължава ремонтът в платното за Бургас в област Сливен в участък с дължина 11 км, от 262-и до 273-и км. На обекта се работи интензивно като на определи отсечки се полага геомрежа, в други бетонови бордюри, основен асфалтов пласт и др. Прогнозният срок за завършването му е до края на ноември.

Ремонтните дейности във всички участъци се изпълняват по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ “Тракия“ от “Автомагистрали“ ЕАД.

Шофирайте внимателно

Агенция “Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Спасиана Кирилова
