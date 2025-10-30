Русия възобнови полети до една от военновъздушните си бази в Сирия

Русия възобнови полетите до една от военновъздушната си база в Сирия. Най-малко два руски самолета са извършили полети до сирийската провинция Латакия, където се намира военната база Хмеймим. На 26 октомври руски Ил-62 е летял от Либия до Латакия, след което е продължил полета си до летището край Москва. Освен това, летището в Латакия три пъти от 24 октомври е приемало тежък транспортен самолет Ан-124-100 „Руслан“, съобщава Bloomberg, позовавайки се на данни от Flightradar24.

Източник, близък до Кремъл, потвърди пред агенцията, че Русия възобновява полетите си, а външното министерство на Сирия се намира в Москва и работи по възобновяването на работата на посолството. Припомняме, че на 15 октомври руският Владимир Путин прие в Кремъл президента на Сирия Ахмед Аш-Шараа. След разговорите тогава за широката общественост остана неясен отговора какво ще е бъдещето на ключовите военни бази на Русия в Сирия – военновъздушната "Хмеймим" и военноморската база в Тартус – остава несигурно.

След посещението на сирийския президент Ахмед ал-Шараа в Москва, външният министър Асад ал-Шибани обяви, че всички споразумения, подписани по времето на сваления през декември 2024 г. диктатор Башар Асад, са „суспендирани и в процес на преразглеждане“. Не бяха подписани и никакви нови сделки.

