Има ли достатъчно гориво, ако се стигне до криза с "Лукойл": Отговорът от Държавния резерв

България има достатъчно количества горива. 90-дневните запаси са на около 98% осигурени и можем да бъдем спокойни, че ако се наложи по-тежък сценарий с „Лукойл“, няма да се усети кризата с горива. Това заяви председателят на Държавния резерв и военновременни запаси Асен Асенов пред bTV. Още: Асен Василев: Ако Пеевски управлява "Лукойл"- със сигурност ще има криза на горивата (ВИДЕО)

Колко бензин и дизел имаме?

Снимка: Freepik

Той добави, че в случай на криза, горивото ще се даде без добавянето на специалната биокомпонента. Цената на горивото ще е такава, каквато е към момента на пазара. Като крайни нефтопродукти само към момента има за около 35 дни бензин и за над 50 дни дизел, уточни председателят на Държавния резерв. „Лукойл“ няма да спре, но ако намали капацитета си, има подготвени варианти, за да може нефтът да бъде преработен, уточни Асен Асенов.

Асенов обясни, че количествата горива се съхраняват както в страната в бази на държавната агенция, но и в големи складове, и в чужбина – в Италия, Холандия, Словакия, Гърция и Румъния. Говорено е с държавите, на чиято територия са горивата ни, като между 7 и 45 дни могат да дойдат всички количества от чужбина и да постъпят в българската държава, уточни председателят на Държавния резерв.

Той подчерта, че ако се наложи, ще се отпуснат количествата горива, които се намират първо в страната, а след това вече, ако не стигнат, ще се вземат и другите количества горива от чужбина. „Взели сме всички необходими мерки и действия, така че каквото и да се случи ще има горива“, увери Асен Асенов.

Той обясни, че проверката на наличностите горива протича само чрез физическо измерване на количеството на гориво, измерва се плътността и се изчислява нивото. Всичко това се прави всеки месец. Държавният резерв контролира освен горива, но и доста други стоки като храни и лекарства. Всички те се контролират ежемесечно, за да може агенцията да реагира в случай на нужда, посочи Асен Асенов.

Той посочи, че има няколко фирми (три компании – б.р.) през годините, които не са внасяли запасите си от горива. „Общественият интерес е защитен със закон. След като 95% от дружествата си създават запасите, значи общественият интерес е защитен“, увери Асен Асенов.

