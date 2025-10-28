Есенното турне на Ути Бъчваров гостува на 2 ноември в София

Тази есен е посветена на Добрата храна, а Ути Бъчваров ще учи малки и големи как да я приготвят вкусно и лесно. Тази неделя, 2 ноември, е последната спирка от турнето на кулинарната звезда. Събитието ще бъде на паркинга на Kaufland в кв. „Военна рампа“ в София, с вход свободен и начало 11 часа.

Есенното турне на Ути Бъчваров е част от кампания, посветена на значението на добрата храна за учениците, и се организира съвместно от ритейлъра и производителя на пилешко месо – „Градус“. В рамките на две седмици кампанията се проведе още в Русе, Пловдив и Стара Загора, а на 1 ноември ще гостува в Сандански.

На място посетителите ще могат да опитат ястия от прясно пилешко месо, да научат нови рецепти и дори сами да се включат в приготвянето им. Специален акцент в програмата ще са децата, които също ще имат възможността да приготвят сами вкусни и лесни рецепти, с които да разнообразят менюто и дори – кутията си за обяд. Всяко събитие ще е съпътствано с много забавления и с томбола с награди.