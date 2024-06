Филипините отмениха полети заради вулкан (ВИДЕО)

Панината Канлаон е изригнала за шест минути в понеделник вечерта, причинявайки „силно земетресение“, тъй като агенцията предупреди, че падането на пепел и миризмата на сярна киселина ще засегнат околните села, съобщи CNN, позовавайки се на Филипинският институт по вулканология и сеизмология. Четиридесет и три вулканични земетресения бяха регистрирани за 24 часа до полунощ в понеделник. ОЩЕ: Две бедствия за ден: Как остров преживя вулкан и тайфун едновременно

Стотици жители, живеещи близо до планината Канлаон във Филипините, получиха нареждане да се евакуират във вторник, след като вулканът изригна, изпращайки висок три мили (пет километра) стълб от пепел в небето, което доведе до отмяна на десетки полети, съобщи по-рано CNN. ОЩЕ: Виждали ли сте някога вулкан да прави това? Удивително ВИДЕО от Гватемала

