Глобиха Ryanair с 10 000 лв. заради свалено от полет дете в инвалидна количка

Нискотарифната авиокомпания Ryanair е санкционирана с 10 000 лева заради случая със сваленото от борда дете в инвалидна количка. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов пред Нова телевизия. На 8 август стана известно, че пилот на авиокомпанията е свалил от самолета 9-годишно трудноподвижно дете, страдащо от спинална мускулна атрофия. В протокола, който е попълнил, пилотът е записал, че количката на момчето не отговаря на стандартите за безопасност, тъй като батерията ѝ представлява риск.

Караджов съобщи за инцидента и разпореди проверка.

Детето е трябвало да пътува със семейството си до Тулуза през Бергамо с полет на Ryanair. Вместо това цялото семейство е свалено от борда по решение на пилота, който е посочил като причина, че клемите на батериите "не могат да се изолират". Още: Служителите на Ryanair ще дебнат за голям багаж, дават им и бонуси

"Това се случва, въпреки че количката е със заводски стикер, удостоверяващ, че е годна за превоз със самолет, и според родителите детето е летяло с нея многократно", заяви тогава транспортният министър.

"Изпратил съм писмо до еврокомисаря, за да постигнем общо решение в ЕС, което да прерасне в директива и да забрани подобни злоупотреби с пътници. В Комисията по транспорт ще внеса предложение за десет пъти по-високи санкции", допълни Караджов. Още: Глоба на цената на два билета грози Ryanair, ако има дискриминация срещу детето в инвалидна количка

Скандалните случаи не спират

Коментарът му дойде след поредица от сигнали за отказан достъп до борда и оплаквания на пътници срещу нискотарифния превозвач.

Последният подобен случай е от летище "Васил Левски". Онкоболна жена не е била допусната до полет за Италия, където е трябвало да се подложи на имунотерапия. Причината, според наземните оператори, е превишение на разрешените размери на багажа ѝ с едва 1 сантиметър.