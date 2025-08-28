Заради 1 сантиметър по-голям багаж: Не дадоха на онкоболна жена да се качи в самолет

Пореден скандален случай на летище "Васил Левски" между онкоболна жена, тръгнала за Италия да провежда имунотерапия и служителите на аеропорта. Спорът възникнал след като се установило, че пътничката е надвишила размера на багажа си. При опит да си плати допълнително за чантата, летищните служители ѝ отказали. Така на нея ѝ било отказано да се качи и на самолета. В крайна сметка тя заминава за Италия, но с автобус. Пътят ѝ отнел 22 часа.

Разказ за случилото се

"Става дума за багаж, който е по-голям от размера само с 1 сантиметър. Когато тя разбира, че става въпрос за сантиметър, започва да се моли да си плати, само и само да се качи на самолета", разказа племенницата на жената Петя Хаджийска в ефира на Нова телевизия.

От наземния оператор коментират, че вербалната агресия на жената към служителите е продължила около 30 минути.

Племенницата на болната жена заяви, че това не е възможно, защото ако леля ѝ е спорила с тях толкова дълго време, то тогава никой е нямало да се качи на самолета. „Да, тя е отказвала в началото да плати, защото винаги пътува с този куфар, но в крайна сметка от страх, че може да не я качат на полета, не е била агресивна и то половин час“, коментира Петя.

„Доста пътници са молели служителя на гейта да пусне леля ми в самолета, а той е казал на една от пътничките "Искате ли да се наредите до нея?", разказа тя.

Жената е онкоболна в четвърти стадий. В момента провежда експериментално лечение в Италия, което ще продължи до края на живота й. Това налага пациентката всяка сряда да бъде в италианската болница на лечение.

Вследствие на скандала се наложило да бъде извикан екип на Бърза помощ, който да се погрижи за дамата. От Спешна помощ уточняват, че когато са пристигнали на летището, болната жена е била с паник атака.