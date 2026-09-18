Когато Виена пристигне за Коледа в България: шест вечери с Шьонбрунския оркестър

Представете си декемврийска вечер, в която вместо студът да напомня за края на годината, от концертната зала идва звукът на виенски валс. Полилеите светят, музиката изпълва пространството, а за няколко часа границата между България и австрийската столица сякаш изчезва.

Тази зима Виена ще пристигне в България.

Световноизвестният Виена Шьонбрун Оркестра се завръща у нас с "Коледен златен галаконцерт" - мащабен спектакъл, който събира на едно място класическата музика, танца, празничната атмосфера и характерния блясък на виенската традиция. След пет години срещи с българската публика концертът е замислен като специална кулминация, която ще премине през шест града в рамките на шест последователни дни.

От 14 до 19 декември музиката на Виена ще прозвучи в София, Русе, Пловдив, Стара Загора, Варна и Шумен. Първата вечер е на 14 декември в Зала 1 на НДК, следват "Арена Русе" на 15 декември, "Комплекс С.И.Л.А." в Пловдив на 16 декември, Операта в Стара Загора на 17 декември, ДКС във Варна на 18 декември и "Арена Шумен" на 19 декември. За концерта в София местата в Зала 1 на НДК са ограничени.

Самото име Шьонбрун носи със себе си цяла епоха. Дворецът Шьонбрун е един от най-разпознаваемите символи на Виена, а оркестърът, който носи неговото име, е създаден през 1997 г. като камерен състав, посветен на музикалната традиция на австрийската столица.

През годините Виена Шьонбрун Оркестра се утвърждава като международен посланик на виенската класика. Музикантите са свързани пряко с Виена: те или са израснали там, или са получили професионалното си образование в града, който от векове е сърцето на европейската музика.

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Тази връзка се усеща в самия репертоар. Хайдн, Моцарт и Щраус не са просто имена в програмата, тяхната музика е част от културния код на Виена. Това е звукът на балните зали, на аристократичните салони, на празничните вечери и на града, който превърна валса в един от най-разпознаваемите си символи.

Съставът вече е представял тази традиция пред публика в различни краища на света: от Япония, Сингапур и Китай до САЩ, Бразилия и Дубай. В Европа оркестърът е гостувал в Германия, Италия, Испания, Швейцария, Чехия, Гърция, Румъния и България.

Сега следва нова среща с българската публика, а "Коледен златен галаконцерт" е създаден с амбицията да бъде не просто поредното гостуване, а празничен спектакъл, който събира най-силните елементи от досегашните концерти.

Източник: Виена Шьонбрун Оркестра

Публиката ще чуе подбрани произведения от виенската класика, но музиката няма да бъде единственият герой на вечерта. В програмата са включени известни солисти и танцови изпълнения, които ще допълнят класическия репертоар с движение и визуален блясък.

Концертът е разделен на две части. Първата отвежда към имперската Виена - към музиката на дворците, големите балове и аристократичната атмосфера на една от най-романтичните европейски столици. Втората част е запазена за коледна музикална изненада, която ще превърне класическия спектакъл в празнично преживяване.

На диригентския пулт ще застане маестро Гуидо Манкузи, който ще поведе оркестъра през произведенията на големите композитори на виенската традиция.

А най-интересното в подобен концерт е, че музиката не изисква специален повод. Тя просто създава такъв. За няколко часа концертната зала става място, в което времето тече по различен начин - далеч от телефоните, забързаното ежедневие и предколедната суматоха. Остават музиката, светлината, движението и онова усещане за празник, което трудно се пресъздава с думи.

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За българската публика това ще бъде пета поредна среща с Виена Шьонбрун Оркестра. След поредица от разпродадени концерти съставът вече е познат на родната публика и се завръща не като далечен гост, а като музикант, който знае какво означава българският декември.

Този път обаче срещата ще бъде по-голяма. Вместо една концертна зала - шест града. Вместо обикновена зимна вечер - празнична Виена. И вместо просто да слушаме класическа музика - възможност за няколко часа да се потопим в света на дворците, валсовете и златния блясък.

Защото има места, до които човек стига с влак или самолет. А има и такива, до които музиката може да го отведе.

Тази Коледа Виена ще пътува към България.

Организатор на турнето е Vienna Trend Events.

До края на месец септември билетите са с отстъпка с код VIENNA20. Купете онлайн тук.