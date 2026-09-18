Изкуството да не се страхуваш от промяната: Как една първа крачка превръща 20 години в история на успеха

Вдъхновяващият път на Мариана – от първия работен ден до управител в Kaufland

„Не се страхувай от промяната“ – клише или онази истинска формула, която може изцяло да преобърне кариерния ти път? Всички сме чували този съвет поне веднъж, но когато решителният момент е точно пред теб, а не в сигурното минало, тези думи придобиват съвсем различен характер. Промяната рядко пристига с категорична и сляпа увереност. Много по-често тя идва тихо – съпроводена от куп въпроси, вътрешно колебание и онзи неизбежен страх: ще се справя ли, това ли е правилната посока и дали неизвестното няма да се окаже много по-трудно от добре познатата рутина?

И все пак, точно тази една смела крачка извън зоната на комфорт има силата да пренапише бъдещето ти. Историята на Мариана Василева от Ямбол е най-доброто доказателство за това. Преди 20 години, когато в родния ѝ град отваря врати първият магазин на Kaufland, тя прекрачва прага му за своя стартов работен ден. Тогава Мариана едва ли е предполагала, че тази първа работна смяна ще постави началото на вълнуващо професионално пътешествие и ще я отведе пряко до ключовата позиция на управител.

Промяната като динамичен път напред

Как започва всичко? Мариана стартира своята кариера в Kaufland като ръководител смяна „Каси“. В първия си работен ден, съвсем естествено за всеки човек, предприемащ голяма промяна, тя изпитва силно притеснение. Наред със страха от неизвестното обаче се ражда и силното желание да се докаже. И именно тази вътрешна искра я движи през всички следващи години.

Нейният кариерен път е динамичен и богат на предизвикателства. Преминава през разнообразни роли и отговорности – от администратор „Персонал“, през ръководител сектор „Каси“ и ръководител „Свежи храни“, до трупане на ценен опит в друг филиал, управлявайки сектор „Каси“ в Сливен.

„Може би най-голямото предизвикателство беше всяка следваща крачка нагоре. Всяка нова позиция означаваше нови отговорности, ново излизане от зоната на комфорт и нови неща, които трябваше да науча“, спомня си Мариана.

Днес тя откровено признава, че настоящата ѝ роля на управител ѝ допада най-много, защото сглобява целия пъзел от знания и умения, натрупани през годините. Работата с клиенти, грижата за хората в екипа, безупречната организация, високата отговорност и бързото вземане на решения най-накрая се подреждат перфектно. Като управител тя вече не вижда просто отделни задачи, а управлява целия магазин като единен, работещ механизъм.

Да растеш и да се развиваш рамо до рамо с компанията

През тези 20 години Мариана става свидетел на грандиозна трансформация – променя се не само нейният собствен професионален профил, но и цялата компания. Модернизират се технологиите, иновациите навлизат в организацията и процесите, променят се очакванията на потребителите и стандартите към екипите. Но за Мариана най-вълнуващата и ценна промяна си остава личната.

„Аз самата се променях заедно с компанията. Всеки път, когато поемах нова позиция, трябваше да оставя нещо старо и да приема новото“, споделя тя с усмивка.

Именно непрекъснатият стремеж и усещането, че никога не забива на едно място, я задържат в Kaufland вече две десетилетия. Тя знае, че винаги има какво ново да научи, накъде да израсне и какви нови върхове да завладее. За нея Kaufland категорично се доказва като стабилен и надежден работодател – компания, която истински цени хората си и застава зад тях както при големите успехи, така и в предизвикателните моменти.

„Когато се чувстваш ценен и виждаш, че работата ти има смисъл, 20 години минават като един миг“, допълва тя.

Екипът като движеща сила зад общия успех

Във вселената на търговията нищо не зависи само от един човек. Мариана усвоява този урок още в началото, но като управител го осъзнава с пълна сила: един лидер може да има страхотни идеи, но без силен и задружен екип зад гърба си, те си остават просто добри намерения.

За нея хората са в основата на всеки успех. Ключът е всеки да усеща подкрепата на колегите си и да знае, че постиженията на магазина са плод на общи усилия. С течение на времето служебните взаимоотношения придобиват много по-дълбок смисъл. За тези 20 години Мариана среща много колеги – с някои пътищата им се разделят, но топлите спомени остават завинаги, а с други изгражда истински приятелства, които продължават и днес.

„Именно хората са едно от нещата, които правят едно работно място наистина специално“, категорична е тя.

Работата с хора – без значение дали са част от екипа или са клиенти в магазина – изисква огромно търпение, уважение и умение да изслушваш различните гледни точки. С времето Мариана разбира, че не е достатъчно просто да намериш решение на даден казус, а е от решаващо значение как точно го правиш. Понякога правилният тон, една топла дума или навременната протегната ръка могат напълно да променят ситуацията и да изградят дълбоко доверие в екипа.

Гордост от изминатия път и силата на постоянството

Когато погледне назад, Мариана изпитва истинска гордост от целия си кариерен път – от първите стъпки в компанията до днешната ѝ отговорна роля като управител. Един от най-незабравимите и специални моменти за нея е престижното първо място за витрина с обслужване, което магазинът печели през 2024 г. „Бях изключително горда не само със себе си, а най-вече с екипа. Този момент за пореден път ми доказа, че когато един екип диша и работи като едно цяло, високите резултати неизбежно идват“, споделя тя.

Ако трябва да обобщи тези 20 години с една-единствена дума, тя без колебание избира „постоянство“. Това качество си личи не само в професионалния ѝ живот, но и в начина, по който презарежда извън работа. В свободното си време Мариана обича да шие гоблени – хоби, което изисква изключително търпение, прецизност и фокус върху детайла. В динамиката на ежедневието това е нейният пречистващ начин да се отпусне и да остане насаме със своите мисли.

Равносметката за тези две десетилетия не е само кариерна. През тези 20 години в личния ѝ свят се случват едни от най-съкровените и важни събития – постоянната подкрепа от съпруга ѝ, раждането и ключовите житейски моменти на нейните дъщери.

„Kaufland ме научи на отговорност, търпение и най-вече да вярвам в себе си. Научи ме никога да не се страхувам от промяната. За тези 20 години разбрах, че човек може да започне от най-ниското стъпало и с желание, труд и постоянство да стигне много по-далеч, отколкото някога е смеел да мечтае“, завършва Мариана. Днес нейната история звучи като най-вдъхновяващото доказателство, че промяната може да не започва с пълна увереност, но винаги води до нея, когато имаш куража да направиш първата крачка.