Повдигнаха обвинение на Борислав Сандов по случая "Петрохан"

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов по разследването, свързано със случая "Петрохан". Той е обвинен в длъжностно престъпление за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа "Петрохан".

Според прокуратурата обвинението е за действия, извършени на 8 февруари 2022 г., когато Сандов е бил министър на околната среда и водите. Разследващите твърдят, че той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Сандов коментира обвинението пред Actualno.com. "Обясних 30 път и предоставих документи, че нямам предоставени функции", каза той. Бившият министър свързва повдигнатото обвинение и с предстоящите президентски избори. "Размахват го, явно искат и тези избори да ги манипулират през тази тема, което е толкова жалко - гнусно чак. Срам ме е, че уж живеем в държава цивилизована, но това е положението", заяви Сандов. Вижте още от реакцията му в този материал.

Обвинението

По данни на прокуратурата чрез споразумението на организацията са били възложени държавновластнически правомощия и контролни функции, включително по мониторинга и контрола върху изпълнението на мерки в защитени зони.

Според обвинението действията са били извършени с цел да бъде осигурена облага за неправителствената организация - достъп и възможност за ползване на район и земи около рид "Тодорини кукли" в Стара планина. Прокуратурата посочва, че вследствие на това са настъпили значителни вредни последици.

Сандов е привлечен към наказателна отговорност по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс. Този текст предвижда наказание лишаване от свобода от една до осем години.

Обвинението предстои да бъде предявено на Сандов, а разследването продължава. Още: "Зверска атака срещу мен": Сандов за сдружението на рейнджърите и какво са правили на Петрохан

Самият Сандов е коментирал рамковото споразумение с "Национална агенция за контрол на защитените територии", като е заявил, че то не създава права или задължения нито за МОСВ, нито за сдружението. По думите му споразумението не изземва държавни функции и няма финансов елемент.