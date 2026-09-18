"Искат и тези избори да манипулират с "Петрохан": Сандов с първа реакция за обвинението

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов реагира на повдигнатото му обвинение по случая "Петрохан". "Нищо ново - явно са решили да ме разходят все пак пред съда", заяви Сандов.

Той категорично отхвърля твърдението, че чрез подписаното през 2022 г. рамково споразумение между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" са били предоставени държавни правомощия. Още: Задава се безводие в редица градове на есен и пак ще има "командировани министри": Анализ на Борислав Сандов (ВИДЕО)

Реакция

"Обясних 30 път и предоставих документи, че нямам предоставени функции", каза бившият екоминистър пред Actualno.com.

Софийската градска прокуратура съобщи по-рано днес, че е привлякла като обвиняем бивш министър на околната среда и водите за длъжностно престъпление. Макар в съобщението да не е посочено име, от периода, за който се отнасят действията, става ясно, че става въпрос за Сандов. Той е обвинен за превишаване на власт при подписването на рамковото споразумение с НАКЗТ.

Според прокуратурата чрез споразумението на НПО са били възложени държавновластнически правомощия и контролни функции, а действията са били извършени с цел организацията да получи облага, свързана с достъп и възможност за ползване на район и земи около рид "Тодорини кукли".

Сандов обаче отхвърля тази теза и посочва, че многократно е давал обяснения и е предоставял документи по случая. Още през февруари той заяви публично, че споразумението не е изземвало държавни функции и не е било свързано с финансов ресурс. Още: Сандов каза от кога познава Калушев: Вече е викан да дава сведения

Бившият министър свързва повдигнатото обвинение и с предстоящите избори.

"Размахват го, явно искат и тези избори да ги манипулират през тази тема, което е толкова жалко - гнусно чак. Срам ме е, че уж живеем в държава цивилизована, но това е положението", заяви Сандов.