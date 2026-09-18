Фаворитът не е убедил ЦСКА: "червените" продължават лутането за нов треньор

След като се разделиха с Христо Янев, в ЦСКА веднага започнаха работа по привличането на нов треньор. В България бързо пристигна информацията, че "червените" преговарят с беларуския специалист Алексей Шпилевски. Според колегите от "Мач Телеграф" той вече е представил своите планове пред ръководството на ЦСКА, но от клуба не са останали напълно убедени в това, което специалистът може да им предложи.

ЦСКА има колебания относно Алексей Шпилевски

Алексей Шпилевски е 38-годишен беларуски специалист, който е продукт на немската школа. През своята треньорска кариера беларусинът е спечелил две шампионски титли - на Казахстан с Кайрати и на Кипър с Арис Лимасол. Въпреки успехите си, той не е успял да убеди ръководството на ЦСКА, че той е правилният избор за наслесник на Христо Янев. Към този момент преговорите не вървят добре и Алексей Шпилевски по-скоро няма да стане треньор на ЦСКА. Той води и руския Пари НН, но не успя да го спаси от изпадане, което му донесе големи главоболия.

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ЦСКА ще проведе още две срещи с кандидати

През последните дни Алексей Шпилевски стана обект на постоянни и много остри критики. Решението на ЦСКА да не подписва с беларуския специалист все още не е окончателно, но от клуба ще продължат да търсят кой да наследи Христо Янев като старши-треньор. Очакванията са през следващите дни в България да пристигнат и другите двама кандидати за нов треньор на "червените". От ЦСКА ще изчакат да минат и останалите две срещи преди да вземат решение.

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