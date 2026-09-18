Българите преживяваме най-малко години след пенсия в ЕС

Възрастта за пенсиониране се повишава в цяла Европа, тъй като хората живеят по-дълго, но има значителни разлики между държавите по отношение на това колко години преживяват хората след пенсиониране. По този показател България е последна - българите преживяваме най-малко години след достигане на възраст за пенсиониране.

Според ОИСР, към 2024 г. пенсионната възраст в ЕС е 64,7 години за мъжете и 64 години за жените.

Тъй като хората получават право на пенсия, след като достигнат пенсионна възраст, Euronews Business използва данни за продължителността на живота при навършване на пенсионна възраст във всяка държава.

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Те могат да очакват да получават пенсия за този брой години, ако отговарят на други изисквания, като например необходимия брой години трудов стаж. Разбира се, някои пенсионери продължават да работят след достигане на пенсионна възраст.

18,4 години за мъжете, 21,8 години за жените

Очаква се мъжете в ЕС да живеят средно 18,4 години след пенсиониране, в сравнение с 21,8 години за жените. Тези данни се основават на продължителността на живота им в пенсионна възраст, според данни на Евростат и ОИСР от 2024 г.

За мъжете очакваният брой години, през които получават пенсия, варира от 14,7 години в България и Унгария до 27,3 години в Турция. В рамките на ЕС Люксембург има най-дълъг период, като се очаква мъжете да получават пенсия в продължение на 22 години.

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Тази разлика произтича главно от два фактора - разликите във възрастта за пенсиониране и продължителността на живота.

Източник: БГНЕС

Очаква се мъжете пенсионери в Гърция (21 години), Франция (20,7), Словения (20,7), Швейцария (20,4) и Малта (20,2) също да прекарат повече от 20 години в пенсия.

Очакваният брой години в пенсия е над средния за ЕС от 18,4 години и в Кипър (19,8), Швеция (19,4), Португалия (19,3), Белгия (19,1), Ирландия (19), Обединеното кралство (19), Австрия (18,8) и Финландия (18,7).

Германия има най-ниския брой години в пенсионирането сред големите икономики.

Данните показват, че с изключение на Германия, се очаква мъжете в другите големи европейски икономики да прекарат повече години в пенсия от средното за ЕС. В Германия цифрата е с 1,1 години под средното за ЕС, което създава значителна разлика с Франция, Италия и Испания.

За разлика от това, освен България и Унгария, се очаква пенсионерите мъже да прекарат най-малко години в пенсия в Латвия, Румъния и Литва, всички под 16 години.

За жените очакваният брой години в пенсия е 21,8 години в ЕС, докато варира от 18,6 години в Унгария до 34,5 години в Турция. В Люксембург той е над 25 години.

Очаква се жените в Словения, Гърция, Франция, Испания, Швейцария, Малта, Италия, Португалия, Кипър и Финландия също да прекарат повече от 22 години в пенсия, което означава, че се очаква те да получават пенсия над 22 години.

Сред жените не само Германия (20,3), но и Обединеното кралство (21) е под средното за ЕС.

Освен в Унгария, в няколко страни се очаква жените да прекарат по-малко от 20 години в пенсия. Те включват България (18,8), Румъния (19,1), Нидерландия (19,2), Хърватия (19,6), Дания (19,7), Латвия (19,8) и Исландия (19,8).

Пенсионна възраст и очаквана възраст при смърт

Към 2024 г. Турция е изключение сред 32-те европейски държави, като настоящата пенсионна възраст е 52 години за мъжете и 49 години за жените.

Освен в Турция, възрастта за пенсиониране варира от 62 до 67 години за мъжете и от 60 до 67 години за жените в останалите страни в списъка.

Пенсионната възраст в ЕС е 64,7 години за мъжете и 64 години за жените. Очаква се мъжете да живеят до 83,1 години, в сравнение с 85,8 години за жените.

Средно в ЕС се очаква жените да прекарат с 3,4 години повече в пенсия от мъжете. Тази разлика варира от 1,6 години в Исландия до 7,2 години в Турция.

Разликата е 4 или повече години и в Естония, Литва, Латвия, България, Румъния и Полша. Въпреки това, нивата на участие на работната сила в тези страни са сравнително по-ниски. Очакваната възраст при смърт в България е 81 години.

Друг аспект е разликата в пенсиите между половете. В страните от ОИСР жените получават средно с 23% по-малко пенсии от мъжете, докато в Обединеното кралство разликата достига 37%.