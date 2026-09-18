Електрическа тротинетка само с книжка, предлагат депутати

Водачите на електрически тротинетки да имат поне книжка за мотопед - категория AM или по-висока. Това предлагат депутати от ГЕРБ с промени в Закона за движението по пътищата. Според законопроекта управлението на индивидуално електрическо превозно средство ще бъде обвързано с притежаването на свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория AM или по-висока. Предвидено е хората, които вече имат такава книжка, да не преминават допълнително обучение.

В предложението обаче не е уточнено дали изискването за книжка ще важи единствено при движение с тротинетка по улици и пътища. Ако бъде прието в този вид, мярката на практика ще ограничи използването на електрически тротинетки от деца, тъй като минималната възраст за придобиване на категория AM е 16 години.

Предлагат се и конкретни санкции за хората, които управляват тротинетка без необходимата правоспособност. Глобата ще бъде 150 евро, а при повторно нарушение - 500 евро. Законопроектът предвижда промените да влязат в сила шест месеца след обнародването им в "Държавен вестник". Още: Ръст на инцидентите с електрически тротинетки: Ранените са повече от загиналите

Като аргумент за въвеждането на изискването депутатите посочват броя на инцидентите с индивидуални електрически превозни средства. В мотивите се посочва, че за периода от 1 януари 2025 г. до 30 юни 2026 г. 705 души извън София са получили медицинска помощ след произшествия с индивидуални електрически превозни средства или велосипеди. При 498 от пострадалите инцидентите са били с електрически тротинетки. Сред пострадалите има и 279 деца на възраст между 0 и 17 години.

В мотивите се посочва още, че електрическите тротинетки са се превърнали в масово използвано средство за придвижване, но в същото време водачите им не са поставени в същия режим на правоспособност като останалите участници в движението.

Според вносителите не е редно в движението по улици и пътища да участват превозни средства, управлявани от хора без познания за основните правила за движение и изискванията на Закона за движението по пътищата. Предлага се обучението за категория AM да включва както правилата за движение, така и поведение при конфликтни ситуации и оказване на първа помощ. Още: Санкции има, но проблемът остава: Тротинетките в Кюстендил продължават да "летят"

Това е поредният опит за затягане на правилата за индивидуалните електрически превозни средства. През лятото на 2025 г. бяха приети редица промени в Закона за движението по пътищата, които влязоха в сила през септември. Сред тях са регистрационен режим за тротинетките, забрана за движение по тъмно и ограничение на скоростта до 25 км/ч.

Предишните ограничения предизвикаха реакции от неправителствени организации. Междувременно от ДПС бяха заявили и позиция за обсъждане на законови промени, които да доведат до пълна забрана на електрическите тротинетки.