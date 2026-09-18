Спорт:

Електрическа тротинетка само с книжка, предлагат депутати

18 септември 2026, 13:47 часа 285 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Електрическа тротинетка само с книжка, предлагат депутати

Водачите на електрически тротинетки да имат поне книжка за мотопед - категория AM или по-висока. Това предлагат депутати от ГЕРБ с промени в Закона за движението по пътищата. Според законопроекта управлението на индивидуално електрическо превозно средство ще бъде обвързано с притежаването на свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория AM или по-висока. Предвидено е хората, които вече имат такава книжка, да не преминават допълнително обучение.

В предложението обаче не е уточнено дали изискването за книжка ще важи единствено при движение с тротинетка по улици и пътища. Ако бъде прието в този вид, мярката на практика ще ограничи използването на електрически тротинетки от деца, тъй като минималната възраст за придобиване на категория AM е 16 години.

Предлагат се и конкретни санкции за хората, които управляват тротинетка без необходимата правоспособност. Глобата ще бъде 150 евро, а при повторно нарушение - 500 евро. Законопроектът предвижда промените да влязат в сила шест месеца след обнародването им в "Държавен вестник". Още: Ръст на инцидентите с електрически тротинетки: Ранените са повече от загиналите

Като аргумент за въвеждането на изискването депутатите посочват броя на инцидентите с индивидуални електрически превозни средства. В мотивите се посочва, че за периода от 1 януари 2025 г. до 30 юни 2026 г. 705 души извън София са получили медицинска помощ след произшествия с индивидуални електрически превозни средства или велосипеди. При 498 от пострадалите инцидентите са били с електрически тротинетки. Сред пострадалите има и 279 деца на възраст между 0 и 17 години.

В мотивите се посочва още, че електрическите тротинетки са се превърнали в масово използвано средство за придвижване, но в същото време водачите им не са поставени в същия режим на правоспособност като останалите участници в движението.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според вносителите не е редно в движението по улици и пътища да участват превозни средства, управлявани от хора без познания за основните правила за движение и изискванията на Закона за движението по пътищата. Предлага се обучението за категория AM да включва както правилата за движение, така и поведение при конфликтни ситуации и оказване на първа помощ. Още: Санкции има, но проблемът остава: Тротинетките в Кюстендил продължават да "летят"

Това е поредният опит за затягане на правилата за индивидуалните електрически превозни средства. През лятото на 2025 г. бяха приети редица промени в Закона за движението по пътищата, които влязоха в сила през септември. Сред тях са регистрационен режим за тротинетките, забрана за движение по тъмно и ограничение на скоростта до 25 км/ч.

Предишните ограничения предизвикаха реакции от неправителствени организации. Междувременно от ДПС бяха заявили и позиция за обсъждане на законови промени, които да доведат до пълна забрана на електрическите тротинетки.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Закон за движение по пътищата електрически тротинетки електрическа тротинетка
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес