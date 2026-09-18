Христо Крушарски разкри преди мача с ЦСКА: Душан Косич е решил бъдещето си

В десетия кръг на Първа лига ще имаме възможността да наблюдаваме повторение не един от най-интересните мачове, които се проведоха на родна земя през миналия сезон. Става въпрос за срещата между ЦСКА и Локомотив Пловдив, която се състоя и на финала за Купата на България през миналата кампания. Два дни преди гостуването на "червените" на "Лаута" собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски разкри какво е решението на треньора на "смърфовете" Душан Косич за бъдещето. Той сподели мнението си и за новия турнир - Купа на елита.

Христо Крушарски: "Това за ЦСКА са спекулации"

Ето какво каза по въпроса Христо Крушарски пред колегите от "Gong": "Ние излизаме за победа, както във всеки един мач. Нуждаем се от точки, но каквото сабя покаже. Душан Косич ми каза, че няма да ходи никъде. Това за ЦСКА са спекулации. Никой не го е търсил". Крушарски говори и за участието на "смърфовете" в новия турнир Купата на елита: "Настоях да участваме в тази надпревара, защото искам да видя какво могат нашите резерви. В момента те играят по 10 минути на мач, а това е много малко".

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ЦСКА продължава да търси нов треньор

След раздялата на ЦСКА с Христо Янев се засилиха и слуховете, че именно Душан Косич е изборът на "червените" за нов треньор. Това явно няма да се случи, а "армейците" продължават търсенето на нов наставник, след като фаворитът не е убедил ръководството. ЦСКА продължава да се движи в челото на Първа лига, като е на първо място с 23 точки от 9 мача и на 2 пункта от лидера Левски. От своя страна Локомотив Пловдив е 11-и с 6 точки от 9 мача.

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