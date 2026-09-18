За щаба на Райс: Трабзонспор отмъква още един треньор от Лудогорец и световен шампион

След изненадващата оферта на Трабзонспор към Лудогорец за вече бившият треньор на "орлите" Томас Райс, немският специалист премина в турския елитен клуб, като от "винено-сините" заплатиха сериозна неустойка на разградчани за правата му. Според медиите в Турция, за да формират щаба на Райс, с Трабзонспор може да подпишат още треньора на вратарите в Лудогорец Здравко Здравков и световният шампион с Германия от 2014 г. Жером Боатенг.

Здравко Здравков може да си тръгне от Лудогорец

Според турския журналист Фуркан Узун, има голяма вероятност треньорът на вратарите в Лудогорец и бивш български национал Здравко Здравков да се присъедини към Томас Райс и да бъде част от треньорския му щаб в Трабзонспор. Като футболист Здравков игра за три отбора - Истанбулспор, Аданаспор и Чайкур Ризеспор. Като треньор бившият вратар е работил в Славия, Левски, анголския Интерклубе, китайските Жеяанг и Гуейджоу, националния отбор при Илиан Илиев и Лудогорец. При "орлите" той има два престоя - 2018-2019 г., 2021-2023 г. и от 2023 г. до сега.

Още: В Италия: Лудогорец преговаря с бивш треньор на своя българска звезда

Жером Боатенг води преговори с Трабзонспор

По информация на друг журналист от южната ни съседка Хасан Тунчел, бившият немски национал и световен шампион с отбора на Германия от 2014 г. Жером Боатенг също може да стане част от щаба на Томас Райс. Бившият футболист на Байерн Мюнхен, Манчестър Сити и Лион вече е в Турция и води финални преговори с тима от Трабзон. Боатенг изкара кратък треньорски курс в Байерн Мюнхен през миналата кампания.

Още: Официално: Райс смени Лудогорец с Турция, "орлите" са щедро компенсирани