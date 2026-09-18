Войната в Украйна:

Спасиха от пожар Клисурския манастир

18 септември 2026, 14:19 часа 749 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Спасиха от пожар Клисурския манастир

Големият пожар, който избухна в района на Клисурския манастир, вече е локализиран. Екипи на пожарната в Монтана, горски служители и доброволци остават на терен, тъй като огънят все още не е напълно изгасен. Още: Продължават да бушуват пожари между три села в Бургаска област

Сигналът за огнената стихия е бил подаден вчера, малко след 12:00 часа на обяд. Към мястото веднага са насочени 6 специализирани екипа с 21 огнеборци. Благодарение на бързата им реакция и съвместните усилия с месните доброволчески формирования, разпространението на пламъците е пресечено, предава БГНЕС. Още: Голям пожар в Благоевград, няма пострадали

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Пожарникари Пожар Клисурски манастир
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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