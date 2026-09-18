Спасиха от пожар Клисурския манастир

Големият пожар, който избухна в района на Клисурския манастир, вече е локализиран. Екипи на пожарната в Монтана, горски служители и доброволци остават на терен, тъй като огънят все още не е напълно изгасен. Още: Продължават да бушуват пожари между три села в Бургаска област

Сигналът за огнената стихия е бил подаден вчера, малко след 12:00 часа на обяд. Към мястото веднага са насочени 6 специализирани екипа с 21 огнеборци. Благодарение на бързата им реакция и съвместните усилия с месните доброволчески формирования, разпространението на пламъците е пресечено, предава БГНЕС. Още: Голям пожар в Благоевград, няма пострадали