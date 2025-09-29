Войната в Украйна:

Градовете, в които ще вали дъжд. Времето утре - 30 септември 2025 г.

29 септември 2025, 13:29 часа 388 прочитания 0 коментара
Изпращаме септември с хладно време. Според синоптиците на 30 септември 2025 г. минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 6°. През деня ще преобладава слънчево време. След обяд над крайните североизточни райони облачността ще се увеличи и на места там ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е до умерен, в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина временно ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – около 16°. Дъжд ще вали в района на Смолян, Стара Загора, Варна, Силистра  и показва прогнозата за времето.

Над морето и планините

Над планините облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 4°. По Черноморието облачността ще е променлива, след обяд над крайните северни райони - значителна и на места ще превали. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Източник: Meteo.bg

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
