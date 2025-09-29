Какви рискове и за кого крие моделът "купи сега, плати по-късно"

От гледна точка на потребителската защита моделът "купи сега, плати по-късно" има силни страни и възможности, но също и недостатъци и заплахи. Добрата новина е, че съдържа потенциал минусите да бъдат превърнати в плюсове и за потребителите, и за търговците, но само при наличието на финансови познания и добра дисциплина. Този коментар направи Габриела Руменова от "Ние, потребителите" пред Bloomberg TV Bulgaria.

Рискове

Най-уязвими от Buy now, pay later (BNPL) са младите потребители, тъй като част от тях все още нямат изградени навици за управление на бюджета си, а доходите им често са непостоянни. Те са по-склонни към импулсивни покупки, а този модел на пазаруване ги насърчава да купуват нещо, което или не им е необходимо спешно, или – изобщо.

Създава се усещането, че разходът не е толкова голям, колкото е в действителност. Първо, защото те не усещат финансовата тежест към момента на покупката, но и поради това, че отпускането на такъв краткосрочен "заем" на практика става мигновено. Рискът за един потребител се увеличава, когато има повече от едно такова срочно задължение, защото става по-сложно да следи сроковете и да прави вноските си навреме.

"Полезно е да имаме календар, по който да следим датите за вноските. Често самите приложения имат такава функционалност, но е добре и ние също в нашите дигитални устройства да си запазим едно такова напомняне", препоръча Руменова.

"Най-честите сценарии при пропускане на вноски са налагането на такси или включването на колекторска фирма. Много е важно да можем да си налагаме дисциплина при управлението на личните си финанси. Това ще позволи на хората да могат да се възползват от плюсовете и да ограничат заплахите. „Действащото в момента законодателство е достатъчно добро, тъй като търговците са задължени да предоставят цялата информация за условията на тези кратки заеми и прозрачност на условията", обясни още тя.

Ползи

Трансформацията от рискове към ползи е възможна, когато потребителите си дават сметка за цената на този финансов инструмент още преди да прибегнат до него – с какви задължения се ангажират не само за вноските, но и за таксите при евентуална забава. Макар да се рекламира като услуга без лихви и такси, при забавяне на вноските може да бъдат начислени такси, каза още експертът по потребителски права.

Според нея бизнесът има повече ползи от модела BNPL, тъй като увеличава конверсиите, обемите на продажби и стойността на покупките, елеминира рисковете от финансови измами и дава по-добро "потребителско преживяване", което го извежда на друго ниво пред конкуренцията.

"Когато имат финансовата грамотност да различават отделните финансови инструменти, познават добре предимствата и недостатъците на всеки от тях и съумяват да изберат най-подходящия за тях в конкретната ситуация, потребителите ще могат да действат рационално и ефективно", коментира Руменова.

Тя потвърди, че инфлуенсърите в социалните мрежи оказват значително влияние върху поведението на представителите на т.нар. милениали и на поколението Z (родени между 1997 г.и 2012 г.)., които са и най-активните ползватели на модела BNPL. Затова препоръча влиятелните личности, които промотират подобни продукти, да придружават посланията си с предупреждения за рисковете и съвети за избягването им.