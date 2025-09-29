Войната в Украйна:

Фотогенична мечка навести град в Гърция (ВИДЕО)

29 септември 2025, 14:56 часа 198 прочитания 0 коментара

Неочакван инцидент беляза нощта на петък срещу събота в гръцкия град Трикала, когато млада мечка се появи по улиците на града, превръщайки във вирусна тема в социалните мрежи, предаде гръцкото издание Proto Thema.  Първата поява на животното е регистрирана в ранните часове на събота на улица „Мавили“, където нощните пешеходци са останали без думи от гледката. Според trikalaidees.gr, час по-късно мечката е била забелязана отново, този път на улица „Ареяну“, близо до болницата в Трикала. Снимки, публикувани от Trikalaidees, я изобразяват да се движи спокойно, но видимо дезориентирана.

Според експерти, това е младо животно на около две години, което вероятно е било извадено от естествената си среда в търсене на храна или увлечено от любопитство. ОЩЕ: "Намерили го целия в кръв": Мечка нападна мъж в собствения му двор

Властите са на крак

Инцидентът е поставил властите в тревога: пожарната и полицията са в готовност, като се очаква съдействието на екологичната организация „Калисто“ или други компетентни органи. До момента мечката остава в неизвестност.

Присъствието му предизвика реакции: безпокойство и страх за безопасността на жителите и животното, но също така и вълнение от „неочакваната среща с природата“. Експертите напомнят, че мечките не са агресивни по природа, освен ако не бъдат провокирани или изненадани, и препоръчват гражданите да запазят спокойствие, да не се приближават и незабавно да информират властите, в случай че я забележат.

Най-мистериозната и фотогеничнафигура в града

Докато не бъде локализирана, „мечката от Трикала“ остава най-мистериозната и фотогенична фигура в града – оставяйки отворена възможността за нова, неочаквана поява в следващите нощи. ОЩЕ: Нашествие на мечки на Балканите

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Мечка Гърция диви животни
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес