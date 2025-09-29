Фотогенична мечка навести град в Гърция (ВИДЕО)

Неочакван инцидент беляза нощта на петък срещу събота в гръцкия град Трикала, когато млада мечка се появи по улиците на града, превръщайки във вирусна тема в социалните мрежи, предаде гръцкото издание Proto Thema. Първата поява на животното е регистрирана в ранните часове на събота на улица „Мавили“, където нощните пешеходци са останали без думи от гледката. Според trikalaidees.gr, час по-късно мечката е била забелязана отново, този път на улица „Ареяну“, близо до болницата в Трикала. Снимки, публикувани от Trikalaidees, я изобразяват да се движи спокойно, но видимо дезориентирана.

Според експерти, това е младо животно на около две години, което вероятно е било извадено от естествената си среда в търсене на храна или увлечено от любопитство.

Властите са на крак

Инцидентът е поставил властите в тревога: пожарната и полицията са в готовност, като се очаква съдействието на екологичната организация „Калисто“ или други компетентни органи. До момента мечката остава в неизвестност.

Присъствието му предизвика реакции: безпокойство и страх за безопасността на жителите и животното, но също така и вълнение от „неочакваната среща с природата“. Експертите напомнят, че мечките не са агресивни по природа, освен ако не бъдат провокирани или изненадани, и препоръчват гражданите да запазят спокойствие, да не се приближават и незабавно да информират властите, в случай че я забележат.

Най-мистериозната и фотогеничнафигура в града

Докато не бъде локализирана, „мечката от Трикала" остава най-мистериозната и фотогенична фигура в града – оставяйки отворена възможността за нова, неочаквана поява в следващите нощи.