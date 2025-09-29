Любимата на Алекс Николов: За него е по-ценнo, че успяха да обединят един народ (ВИДЕО)

Българският отбор по волейбол се представи блестящо на световното първенство във Филипините и доказа на какво е способен. Нашите момчета заслужено спечелиха сребърни медали, а едно от най-често споменаваните имена беше това на Александър Николов, който стана и топ реализатор на първенството. 21-годишнинят спортист беше подкрепян както от семейството си, така и от половинката си. Приятелката му се казва Юлита Димитрова и преди броени часове сподели повече за тяхната любов и трудностите, през които e преминал най-големият син на Владо Николов, за да достигне до този голям спортен успех.

За емоциите покрай световното по волейбол

"Вълнението наистина е голямо. Страшно съм горда с Алекс. Знам през какви трудности премина. Фактът, че стигна до тук, за мен значи много. Трудностите са много. Аз ги забелязвам, защото съм до Алекс. Когато другите са на почивка, тези момчета са в залите. На Коледа също са в залите. Тази упоритост, това постоянство ги кара да са там, където са в момента. След толкова много години заедно, неговите и моите мечти станаха общи. Тази за финала, за медала е обща. Въпреки че не взехме титлата, много по-важно е, че спечелихме сърцата на народа", сподели Юлита пред екипа нa bTV.

"Вълнението беше на макс. Не седях много пред екрана - обикалях къщата, из двора, качвах се в колата... Просто не мога да гледам мача на спокойствие. Невероятно е! Самият Алекс още не може да повярва какво са направили. Преди малко му изпратих снимката от пред "Александър Невски", той я гледа и каза "Това не е вярно, те са го направили". За него това е по-ценно - че успяха да обединят един народ."

Трудностите

"За мен той си е Алекс. Думите ми след финала бяха кратки - че се гордея адски много с него и за мен той е шампион, защото от невъзможното може да направи възможното.

Трудностите са много, има много компромиси. Винаги се опитвам да се поставям на неговото място. Стремя се той да е изцяло концентриран върху кариерата. За това нямаме спорове. Животът е твърде кратък. Важно е, когато си с един човек, да се чувстваш добре. Когато се прибереш след тежка тренировка, да си кажеш, че се чувстваш добре. Не казвам, че аз съм фактор за успех, но със сигурност спокойствието вкъщи е важно", смята тя.

Преди финала

Преди самия финал срещу Италия Юлита Димитрова написа окуражаващо послание към Алекс във Facebook профила си:

"Когато гледам към теб сега, виждам не просто финалист — виждам всички тъмни сутрини, в които не ти се ставаше, всички нощи, в които болката надделяваше над желанието, всички мигове, в които си оставал, за да потриеш още една тренировка. Всяка твоя крачка към тази сцена е сторена с отмъстителна любов към мечтата — не за слава, а за истината в теб самия.

Плаках, когато те видях да се бориш, и пак плача от гордост — защото знам цената, която си платил. Този финал не е край; той е доказателство, че човешкото сърце може да бъде по-силно от страховете ни, че устремеността надделява над съмнението, а упоритостта ражда легенди.

Излизай там не заради аплодисментите, а за да покажеш на света какво означава да не се предаваш. Ако съдбата реши друго — помни: ти вече си промяната, която вдъхновява. Благодарна съм, че съм свидетел на пътя ти. Играй със свободата в душата и огъня в сърцето — и нека този миг остане светъл пример за всички, които ще дойдат след теб!"