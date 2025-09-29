Шоу със строителни машини впечатлява малки и големи на паркингите на Kaufland

Впечатляващи демонстрации на компактни багери и товарачи ще се проведат в три града в страната – Плевен (30.09), Русе (01.10) и Варна (07.10). По време на всяко събитие посетителите ще имат възможност да се запознаят с най-новите машини, технологии и дигитални платформи на Caterpillar.

Демонстрациите NEXT GEN GARAGE 2025 ще се провеждат на посочените локации между 10 и 16 часа. Почитателите на големите машини ще могат сами да се убедят в супер способностите на малките багери и да се уверят сами, че верижният товарач е „швейцарското ножче“ на строителните машини.

Kaufland провежда събитията като част от своята One Stop Shopping стратегия, която добавя стойност към преживяването на клиентите чрез предоставяне на разнообразие от стоки и услуги на едно място.

Kaufland ще бъде домакин на инициативата на следните локации:

30 септември - Kaufland – Плевен - Воден

1 октомври - Kaufland – Русе - Ялта

7 октомври - Kaufland - Варна-Владислав Варненчик

Във всеки от градовете посетителите ще имат възможност за цял ден, изпълнен с иновации и зрелище.