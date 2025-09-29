Последната колекция на Джорджо Армани: Свидетелство за стила на един гений (ВИДЕО)

Последната колекция, върху която лично е работил дизайнерът Джорджо Армани, беше представена в Милано, предадоха осведомителните агенции. Тя беше показана в Пинакотеката на Брера. Армани, известен в модния свят като "Крал Джорджо", почина по-рано този месец на 91-годишна възраст. Шоуто, планирано като честване на 50-годишнината на модната къща "Джорджо Армани", се превърна в почит към покойния дизайнер.

Снимка: Getty Images

Събитието привлече множество знаменитости, сред които холивудските актьори Ричард Гиър и Кейт Бланшет, отбелязва Ройтерс. Моделите дефилираха в ефирни тоалети край множество фенери и под музикален съпровод на живо, като италианският композитор Лудовико Ейнауди свиреше на пиано. Колекцията, чиято цветова гама варира от сиво до тъмно синьо и тъмно зелено, е озаглавена "Пантелерия, Милано" - препратка към две места, любими на Армани.

Агнесе Зогла на ревюто с последната колекция на Джорджо Армани, снимка: Getty Images

Шоуто приключи със солово дефиле на латвийката Агнесе Зогла, един от любимите модели на дизайнера, облечена в елегантна синя рокля. В края на ревюто племенницата на Армани Силвана и житейският и бизнес партньор на дизайнера Лео дел'Орко – съответно начело на дамските и мъжките колекции – излязоха да поздравят публиката и бяха посрещнати с продължителни аплодисменти.

Свидетелство за стила

"Тази колекция - последната, върху която Джорджо Армани лично работи, в известен смисъл е свидетелство за стила и края на един цикъл, за да могат да започнат нови", обявиха от модната къща в разпространено прессъобщение, цитирано от Ройтерс.

the last ever dress designed by Giorgio ArmanI, the music and the fact that he didn’t come out at the end to thank everyone like he’s done his entire career. Absolutely devastating pic.twitter.com/WV56X0mOFQ — g ⊹₊⟡⋆ (@GGWHOO) September 29, 2025

"Чувствам се... поласкан, че бяхме поканени да се върнем в Милано, за да отбележим неговото величие", каза режисьорът Спайк Лий при влизането си на шоуто. "Освен че беше невероятен дизайнер, той беше и хуманист. Беше невероятен филантроп", отбеляза Бланшет.

Ревюто на Джорджо Армани закри Седмицата на модата в Милано, а модните почитатели вече се отправят към Париж за следващия кръг от ревюта. Седмицата на модата във френската столица започва днес, 29 септември.