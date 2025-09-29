Войната в Украйна:

Последната колекция на Джорджо Армани: Свидетелство за стила на един гений (ВИДЕО)

29 септември 2025, 14:59 часа 0 коментара
Последната колекция, върху която лично е работил дизайнерът Джорджо Армани, беше представена в Милано, предадоха осведомителните агенции. Тя беше показана в Пинакотеката на Брера. Армани, известен в модния свят като "Крал Джорджо", почина по-рано този месец на 91-годишна възраст. Шоуто, планирано като честване на 50-годишнината на модната къща "Джорджо Армани", се превърна в почит към покойния дизайнер.

Снимка: Getty Images

Събитието привлече множество знаменитости, сред които холивудските актьори Ричард Гиър и Кейт Бланшет, отбелязва Ройтерс. Моделите дефилираха в ефирни тоалети край множество фенери и под музикален съпровод на живо, като италианският композитор Лудовико Ейнауди свиреше на пиано. Колекцията, чиято цветова гама варира от сиво до тъмно синьо и тъмно зелено, е озаглавена "Пантелерия, Милано" - препратка към две места, любими на Армани.

Агнесе Зогла на ревюто с последната колекция на Джорджо Армани, снимка: Getty Images

Шоуто приключи със солово дефиле на латвийката Агнесе Зогла, един от любимите модели на дизайнера, облечена в елегантна синя рокля. В края на ревюто племенницата на Армани Силвана и житейският и бизнес партньор на дизайнера Лео дел'Орко – съответно начело на дамските и мъжките колекции – излязоха да поздравят публиката и бяха посрещнати с продължителни аплодисменти.

Свидетелство за стила

"Тази колекция - последната, върху която Джорджо Армани лично работи, в известен смисъл е свидетелство за стила и края на един цикъл, за да могат да започнат нови", обявиха от модната къща в разпространено прессъобщение, цитирано от Ройтерс.

"Чувствам се... поласкан, че бяхме поканени да се върнем в Милано, за да отбележим неговото величие", каза режисьорът Спайк Лий при влизането си на шоуто. "Освен че беше невероятен дизайнер, той беше и хуманист. Беше невероятен филантроп", отбеляза Бланшет.

Ревюто на Джорджо Армани закри Седмицата на модата в Милано, а модните почитатели вече се отправят към Париж за следващия кръг от ревюта. Седмицата на модата във френската столица започва днес, 29 септември.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
