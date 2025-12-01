Лайфстайл:

Хит преди бунта довечера: Безплатна занималня за децата на протестиращите

01 декември 2025, 11:04 часа 1102 прочитания 0 коментара
Безплатно почасово гледане на децата на протестиращите тази вечер. Такава услуга предложиха подкрепящи общественото недоволство срещу разчетите на Бюджет 2026 г.

За днес се готви нов мащабен протест в центъра на столицата, но късният час и студеното време отказват много родители на малки деца. Частни занимални обаче предлагат решение - родителите да отидат спокойно на протест и да поверят децата си на техните грижи.

Творчески занимания за малчуганите по време на протеста

Инициативата предлага почасова грижа за деца в интервала от 18:00 часа до 22:00 часа. Услугата е безплатна и с това организаторите й изразяват своята подкрепа към исканията на протестиращите.

Ангажиментът на "протестната" занималня е, че децата ще играят на воля сред свои връстници и ще се забавляват с творчески работилници. След всички организирани дейности пък за тях ще бъде осигурена и вечеря.

Така всеки родител ще може спокойно да си прибере детето след протеста в центъра "творило, играло и нахранено".

Източник: iStock

Много родители вече реагираха положително на идеята, изказвайки възхищението и благодарността си към инициативата.

Имаше и такива, които все пак заявиха, че няма да се възползват, тъй като децата им си лягат рано и не е редно да ги разнасят по протести.

Протестът тази вечер

Нови протести под мотото "Няма да позволим да ни ограбят! се организират тази вечер в София, Варна, Пловдив и други големи градове на страната.

Организаторите от ПП-ДБ призова хората отново да излязат на улицата заради отказа на управляващите да изтеглят Бюджет 2026 и да изготвят нов, по-добър.

Според опозицията ГЕРБ са излъгали "всички българи, че бюджетът ще бъде оттеглен и преработен, а ден по-късно се оказва, че заедно с "Ново начало" и с услужливото мълчание на ИТН и БСП все още възнамеряват да бръкнат в джобовете на всички ни".

Демонстрацията в София ще започне от 18:00 часа на площад "Независимост" .

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
протест Родители деца протестиращи Бюджет 2026 протест бюджет 2026
