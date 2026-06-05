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Катастрофата в София: Един загинал и над 20 ранени при сблъсък на автобус и три автомобила

05 юни 2026, 21:00 часа 326 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Катастрофата в София: Един загинал и над 20 ранени при сблъсък на автобус и три автомобила

Тежка катастрофа на "Челопешко шосе" в София. По неофициална информация един човек е загинал, а 25 са ранени при сблъсък между автобус на градския транспорт и три автомобила. Катастрофата е станала малко след 19.30 часа. Към мястото са изпратени осем екипа на Спешна помощ, а петима от тежко пострадалите вече са настанени в болници – в ИСУЛ, ВМА и „Света Анна“.

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От Центъра за градска мобилност съобщиха за националната телевизия, че автобус 119 на частен превозвач, движил се в района на община „Кремиковци“, е участвал в катастрофата. От Спешната помощ пред БНТ уточниха първоначалната информация за инцидента и реакцията на екипите.

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"Това, което мога да ви кажа до тук като междинна информация, е, че в 19.40 получихме сигнал за това тежко ПТП. Изпратени са 10 спешни екипа, които продължават да работят на мястото на инцидента, да преглеждат, да помагат и да реагират, разбира се, на място. Дотук имаме 7 тежко пострадали, които спешните екипи са транспортирали към различни болници. Това са "Света Ана", ВМА, ИСУЛ и "Пирогов". За съжаление имаме и един 27-годишен млад мъж, който е загинал на място", обясни пред БНТ Катя Сунгарска, говорител на Спешна помощ. На този етап няма информация за пострадали деца при инцидента.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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