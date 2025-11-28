Украинската армия: Унищожихме склад с руски дронове в Крим, ударихме голяма рафинерия (ВИДЕО)

Нефтопреработвателният завод в руския град Саратов отново беше атакуван от украински дронове през нощта на 27 срещу 28 ноември, като бяха регистрирани експлозии и пожар. В окупирания град Саки на полуостров Крим са били ударени противовъздушни съоръжения и е било атакувано хангар за дронове. Това потвърди Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна в Telegram, след като видеа от въпросните нападения заляха социалните мрежи.

Още: 136 дрона: Атака след атака срещу руски енергийни обекти и военни летища (ВИДЕО)

Удар по рафинерия, произвеждаща над 20 вида нефтопродукти

"Като част от усилията за намаляване на военно-икономическия потенциал на руския агресор, в нощта на 28 ноември части на украинските отбранителни сили нанесоха удар по нефтопреработвателния завод в Саратов в Руската федерация", се казва в изявлението.

Известно е, че това предприятие произвежда повече от 20 вида нефтопродукти – бензин, мазут, дизелово гориво и др. Повреденият завод също участва в задоволяването на нуждите на руската армия.

"Регистрирана е серия от експлозии, след които е наблюдаван пожар в целевата зона", се казва в доклада на украинския генщаб. Добавя се, че резултатите от ударите обаче все още се изясняват.

Още: Ултиматумът на Тръмп изтече, а Украйна не се отказва от земите си въпреки Путин. Силна резолюция за мира в ЕС (ОБЗОР - ВИДЕО)

Повреда по склад за дронове в Саки

Също така е посочено, че е повреден и складът за безпилотни летателни апарати на летището в Саки (в Новофедоровка).

Генералният щаб отбелязва, че според предварителна информация са били ударени няколко цели на противовъздушната отбрана на летището, включително "Панцир-С1" и "ТОР-М2". След като противовъздушната отбрана на руснаците е била обезвредена, е бил унищожен хангар, в който се намирали безпилотни летателни апарати "Орлан" и Forpost, съобщават от генщаба.

Атаки срещу складове в Донецка и Луганска област

Освен това украинските въоръжени сили са нанесли удари по команден пункт на руснаците и по военен камион КамАЗ. Размерът на нанесените щети се установява, гласи съобщението.

Още: Роднините на Путин ни продадоха на Китай, затова воюваме: Разказ на танкист (ВИДЕО)

Има удари и по райони "с концентрация на вражески сили и складове за гориво и смазочни материали" в окупираните територии на Донецка и Луганска област. Резултатите се проверяват, казват отново от генщаба.

Нападения срещу 10 ключови инфраструктурни обекта на Русия

Командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди ("Мадяр") потвърждава, че през нощта са нанесени удари по 10 ключови руски инфраструктурни цели, включително голямата нефтопреработвателна рафинерия в Саратов и мрежа от високоволтови електроподстанции, простираща се от Луганск до Ростов. Според него тези щети са започнали да лишават руснаците от гориво и електроенергия.