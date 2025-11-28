Студио Actualno:

Кремъл: Получихме коригирания мирен план на САЩ

28 ноември 2025, 13:23 часа 125 прочитания 0 коментара
Кремъл: Получихме коригирания мирен план на САЩ

Вашингтон е изпратил на Москва параметрите на своя мирен план за Украйна, коригиран след консултациите между САЩ и Киев в Женева. Това обяви на брифинг прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков на 28 ноември. "Основните параметри са съобщени и следващата седмица в Москва ще се проведе дискусия", отбеляза той. На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации по 28-точковия "мирен план“, изготвен от пратеника на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, но под влиянието на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев и съветника по външна политика на диктатора Владимир Путин - Юрий Ушаков.

Още: Ултиматумът на Тръмп изтече, а Украйна не се отказва от земите си въпреки Путин. Силна резолюция за мира в ЕС (ОБЗОР - ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи срещата като „най-продуктивната“ от началото на войната. Украинските медии съобщиха, че Вашингтон и Киев са успели да се споразумеят по по-голямата част от плана - той е бил преформатиран и скъсен, предполага се, до 19 точки.

Песков добави, че Москва няма да обсъжда споразумението публично. Тя настоява, че „териториалните реалности“ между Русия и Украйна трябва да бъдат уредени в преговори. Киев е категоричен - няма да се откаже от свои земи.

Путин хем одобрява плана, хем не

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Kremlin.ru

Руският диктатор Владимир Путин посочи вчера, че американският план може да послужи като "основа за уреждане на конфликта в Украйна". Само че секунди по-късно заговори как украинската армия трябва да се оттегли от териториите, които държи под контрол в незаконно анексираните от Русия земи, иначе Москва щяла да демонстрира "силата на оръжието".

Още: За Путин мирът не е опция: Споразумение с Украйна е "юридически невъзможно", ще покажем "силата на оръжието" (ВИДЕО)

Путин за пореден път показа, че не иска мир - той заяви как не може да се подпише споразумение с украинското правителство, защото било "юридически невъзможно". Така за пореден път стопанинът на Кремъл разпространи наратива, че Володимир Зеленски е нелегитимен заради изтекъл мандат. А мандадът му е замразен заради военното положение.

Западни и украински анализатори и официални лица вече определиха плана като капитулация на Украйна, защото блокира пътя ѝ към НАТО, дава на Руската федерация контрол над Донбас, връща руското влияние в страната през църквата и по други методи, ограничава украинската армия и др.

Още: Путин превзема несъществуващ на фронта град в Украйна: Изпуши ли съвсем главата на диктатора? (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
мирни преговори Русия Владимир Путин Дмитрий Песков война Украйна мир Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес