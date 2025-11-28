Кремъл: Получихме коригирания мирен план на САЩ

Вашингтон е изпратил на Москва параметрите на своя мирен план за Украйна, коригиран след консултациите между САЩ и Киев в Женева. Това обяви на брифинг прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков на 28 ноември. "Основните параметри са съобщени и следващата седмица в Москва ще се проведе дискусия", отбеляза той. На 23 ноември САЩ и Украйна проведоха консултации по 28-точковия "мирен план“, изготвен от пратеника на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, но под влиянието на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев и съветника по външна политика на диктатора Владимир Путин - Юрий Ушаков.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи срещата като „най-продуктивната“ от началото на войната. Украинските медии съобщиха, че Вашингтон и Киев са успели да се споразумеят по по-голямата част от плана - той е бил преформатиран и скъсен, предполага се, до 19 точки.

Песков добави, че Москва няма да обсъжда споразумението публично. Тя настоява, че „териториалните реалности“ между Русия и Украйна трябва да бъдат уредени в преговори. Киев е категоричен - няма да се откаже от свои земи.

Путин хем одобрява плана, хем не

Снимка: Kremlin.ru

Руският диктатор Владимир Путин посочи вчера, че американският план може да послужи като "основа за уреждане на конфликта в Украйна". Само че секунди по-късно заговори как украинската армия трябва да се оттегли от териториите, които държи под контрол в незаконно анексираните от Русия земи, иначе Москва щяла да демонстрира "силата на оръжието".

Путин за пореден път показа, че не иска мир - той заяви как не може да се подпише споразумение с украинското правителство, защото било "юридически невъзможно". Така за пореден път стопанинът на Кремъл разпространи наратива, че Володимир Зеленски е нелегитимен заради изтекъл мандат. А мандадът му е замразен заради военното положение.

Западни и украински анализатори и официални лица вече определиха плана като капитулация на Украйна, защото блокира пътя ѝ към НАТО, дава на Руската федерация контрол над Донбас, връща руското влияние в страната през църквата и по други методи, ограничава украинската армия и др.

