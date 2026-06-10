Идват значителни валежи и захлаждане в страната през следващите дни. В сряда времето ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в крайните североизточни райони и по Черноморието – между 23° и 29°, за София – около 30°. Още: След 30-градусовите жеги: Лятото си взема почивка още тази седмица

Прогноза за времето

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По Черноморието в сутрешните часове на места ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 22° - 23°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове главно в Рило-Родопската област и западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. По най-високите планински части ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

В четвъртък преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд над западната половина от страната, а привечер и до полунощ и над североизточните райони, на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в отделни райони и по-високи.

В петък с усилване на вятъра от северозапад, а в Източна България по-късно през деня – от североизток, ще започне да нахлува по-хладен въздух. Повишава се вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от Северна България и на места в Южна, да са значителни, в отделни райони достигащи 80-100 литра на квадратен метър. Температурите ще се понижат значително и максималните ще са между 20° и 25°.

През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество ще има все още главно в Източна България. В събота до вечерта вероятността за валежи временно намалява. Вятърът ще бъде от запад, до умерен.

В неделя ще има и слънчеви часове, но след обяд на места от запад на изток отново ще превали краткотраен дъжд, ще прегърми. Температурите слабо ще се повишат, но ще остане сравнително хладно за средата на юни.

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