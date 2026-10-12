"Игра на щатове" в Министерство на културата: Киното влиза в нова дирекция, 30% от инспектората за културно наследство аут

Министърът на културата Евтим Милошев планира сериозни преразпределения в администрацията на културното министерство, с които, по думите му, да се повиши ефективността в държавната администрация, да се оптимизират административните структури и да се подобри качеството на провеждането на публичните политики. Това става ясно от доклад на Милошев и негов проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник на министерството.

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В доклада на министъра се казва, че е установил фрагментиране на административни звена, неоптимално разпределение на човешкия ресурс спрямо натоварването и поради това са очертани мерки за преодоляването на тези проблеми.

Някои от предложенията обаче са повод експерти по културни политики да смятат, че предстоящите промени биха били причина за проблеми в работата на министерството и НФЦ, НФК и други културни структури, както и че не е ясно какви експерти трябва да бъдат привлечени и защо са за сметка на други експерти в други важни дирекции.

Промени в персонала в Министерството на културата (МК)

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Предложението на Евтим Милошев е съществуващите 188 щатни бройки в МК да бъдат запазени, но да се случат определени размествания на вътрешно ниво. Всички щатни бройки, пряко обвързани с политическия кабинет на министъра на културата и тези на негово пряко подчинение, се запазват - общо 20.

Дирекциите от общата администрация с 58 щатни бройки ще бъдат намалени на 57 и по предложение на Милошев ще бъдат разпределени в шест дирекции:

"Административно обслужване и човешки ресурси" - от 21 щ. бр. се предвижда да бъде намалена на 16 щ. бр. Петте бройки ще бъдат прехвърлени към дирекция "Управление на собствеността", където до този момент бройките са 7 и така ще станат 12. Дирекция "Връзки с обществеността и протокол" се предвижда да бъде увеличена от 3 на 4 щ. бр.

Предвижда се щатните бройки в "Бюджет и финансово-счетоводни дейности" да бъдат намалени от 14 на 13. Дирекция "Правнонормативна дейност и публични предприятия" се преименува на "Правна" и се намалява от 9 на 8 щатни бройки. Запазва се и числеността на дирекция "Обществени поръчки", която е с 4 щ. бр.

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Драстични промени в дирекцията за опазване на културното наследство

Снимка: БГНЕС

В доклада на Евтим Милошев са заложени сериозни промени в главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство". Досегашната обща численост от 40 работещи ще бъде намалена до 29 (17 в централно управление и 12 в регионално). Това драстично намаляване повдига някои въпросителни, като една от основните е как точно тази дирекция ще върши качествено работата си, когато хората, които трябва да я свършат, намаляват с близо 30%.

Според министъра на културата промените се налагат, тъй като се наблюдава "наличие на дублиращи функции на регионалните инспектори, изпълнявани от служители в главната дирекция". "В тази връзка общата численост на регионалните инспекторати от 24 щ. бр. се предвижда да се намали на 12 щ. бр., с оглед премахване на дублиращи се функции и структурно-функционална оптимизация и оптимизация на териториалните звена на централната администрация", се казва в доклада на Милошев.

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В петте дирекции, подчинени на главната, са предвидени следните промени:

"Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства" - от 20 щ. бр. се увеличава на 21 щ. бройки.

"Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности" от 24 щ. бр. се намалява на 23 щ. бр.

"Сценични изкуства и художествено образование" - от 13 щ. бр. се увеличава на 14 бройки

Дирекция "Авторско право и сродните му права" се изменя в дирекция "Филмово и аудиовизуално изкуство, авторско право и сродните му права" - числеността на дирекцията от 13 щ. бр. се намалява на 12. Тук доводът е, че досега не са били заложени функции за осъществяване на правомощията на културния министър в сферата на филмовото и аудио-визуалното изкуство. Затова името на дирекцията се променя и се разширява обхватът на функциите ѝ.

Министърът предвижда да се създаде нова дирекция "Стратегическо планиране, координация, анализ и оценка на културната политика" с обща численост от 12 щ. бр.

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Какво означават тези промени и как ще се отразят на сектора

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Предложенията, представени като вътрешно-административни промени и преструктуриране, биха могли сериозно да "разбъркат" работата на Министерството на културата със следващите по веригата организации, агенции, институти и културни структури в страната. Според експерта по изкуства, културни политики и управление Анна Виденова (припомняме, че тя бе уволнена от Мариан Бачев при масовата чистка в министерството на културата с довод "дигитална некомпетентност", но след това бе допусната до конкурс за директор на дирекция, за който едно от изискванията беше компютърна грамотност), трябва да се направи цялостен преглед на Устройствения правилник на МК, а не да се инициират частични промени, както е в случая.

Според Виденова обособяването на самостоятелно административно звено за кино и аудио-визуална политика излиза извън рамките на просто техническа актуализация на действащия правилник, тъй като се променят "отделни аспекти на взаимодействието на Министерството с НФК, ИА НФЦ и държавните културни институти".

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В становищете ѝ, публикувано в портала за обществени консултации към Министерски съвет, Анна Виденова коментира и създаването на новата дирекция "Стратегическо планиране, координация, анализ и оценка на културната политика" с 12 щатни бройки. Според експерта твърденията, че в момента в структурата не съществуват стратегически, аналитични или оценъчни функции, не са точни, тъй като вече има възложени такива на министъра на културата, както и на специализираните дирекции. Инструменти за наблюдение, анализ и оценка в рамките на държавната културна политика са заложени и в Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК).

Отново по отношение на новата дирекция Виденова отбелязва факта, че през последните години от Министерството на културата бяха уволнени и освободени много доказали се експерти, затова е важно да се уточни какви хора ще бъдат назначени, за да запълнят предвидената щатна бройка от 12 души. По темата: Кой уволнява в Министерството на културата и защо: Разкрития от д-р Диана Андреева-Попйорданова (ВИДЕО)

Снимка: БГНЕС

И още, тъй като общата численост на МК се запазва, ще се очаква преразпределение на съществуващия кадрови ресурс, като 11 от 12-те щатни бройки ще се осигурят от намаляването на служителите в главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" (ИОКН), което означава, че се създава нова дирекция за сметка на съществуващи експерти от главната дирекция.

Виденова припомня, че през 2020 г. числеността на ГД ИОКН е увеличена от 18 на 40 щатни бройки чрез предоставяне на 22 допълнителни щатни бройки, прехвърлени от Агенцията по заетостта. Тогава това увеличение е мотивирано с необходимостта от повече административен капацитет за изпълняване на контролните функции по Закона за културното наследство (ЗКН). "Укрепването на административния капацитет в областта на опазването на културното наследство е свързано и с констатации и препоръки на Сметната палата относно необходимостта от достатъчен ресурс за изпълнение на контролните функции.", пише Виденова в своето становище и пита какви обстоятелства са се променили от 2020 до 2026 г., за да се окаже, че необходимият кадрови ресурс преди шест години вече е излишен.

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Виденова напомня и за увеличението на общата численост на Министерството на културата през 2024 г. от 169 на 188 щатни бройки, като тогава публично се обявява, че това увеличение е за укрепване на КНМИИ ("Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"), "Сценични изкуства и художествено образование" и "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности".

По отношение на обособяването на самостоятелно административно звено с функции в областта на киното и аудиовизуалната политика, Виденова уточнява, че е редно да бъдат разграничени ясно неговите функции и тези на Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (НФЦ).

Що се отнася до контрола върху Национален фонд "Култура", който новата стратегическа дирекция ще може да упражнява, Анна Виденова посочва, че трябва да бъде разграничено за какъв контрол става дума - за законосъобразност, финансов, стратегически или върху изпълнението.

Становища по предложението на министъра на културата Евтим Милошев могат да се дават в портала за обществени консултации към Министерски съвет до 5 ноември, а след тази дата се очаква окончателен акт на Министерски съвет.