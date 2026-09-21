Две години законът не се спазва: Нито един директор на Национален фонд "Култура" не е избиран с конкурс

Знаете ли, че от месец септември 2024 г. по закон директорът на Национален фонд "Култура" (НФК) се назначава от министъра на културата за срок от четири години след провеждане на конкурс? А знаете ли, че и до този момент (септември 2026 г.) няма проведен конкурс за директор на НФК, както е записано в Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК), но за по-малко от две години се сменят трима директори? Е, вече знаете. Въпросът е защо, въпреки че законът задължава да има конкурс, нито веднъж не е бил провеждан такъв, а нови директори се назначават един след друг, с временен статут "до провеждане на конкурс"?

Важно е да уточним, че до септември 2024 г. директорите на НФК са се избирали от Управителния съвет без конкурс за самата длъжност, съгласно тогавашната редакция на закона и вътрешните правила на НФК. Затова и настоящият материал разглежда основно периода след законовите промени, които обаче така и не се спазват.

Обществото е наясно какви големи суми преминават през Национален фонд "Култура", предназначени за финансиране на културни проекти в България. Сериозни средства бяха предоставени на НФК и по Плана за възстановяване и устойчивост - отново за подпомагане на културни организации и инициативи... и бяха на косъм да бъдат загубени. Не е ли редно директорът на този фонд да бъде избиран така, както е посочено в закона? Ако искаме да потърсим отговорност на този човек, а той е поредният "временно изпълняващ" длъжността, можем ли да му държим сметка? Или министърът на културата е този, към когото трябва да се обърнем? И изобщо - докога временните неща ще са най-постоянни?

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На 4 септември Actualno.com изпрати въпроси към Министерството на културата и към Национален фонд "Култура", чрез които се опитахме да разберем защо конкурс за директор на НФК не е провеждан от 2024 г. досега, въпреки че по силата на ЗЗРК това е задължително и трябва да бъде направено от министъра на културата. Поискахме да разберем и на какво правно основание през 2025 г. и 2026 г. през поста изпълнителен директор на Фонда преминават трима души - без конкурс, без краен срок на договорите им и без яснота на база на какво са били назначени.

Министерството на културата: Конкурс не е провеждан, но защо - не е ясно

Снимка: БГНЕС

В отговорите, които получихме от Министерството на културата, се потвърждава, че "съгласно сега действащия чл. 29, ал. 1 от ЗЗРК (изм. ДВ., бр. 16/2024 г.) изпълнителният директор се назначава от министъра на културата след проведен конкурс за срок от 4 години.", но "от влизане на разпоредбата в сила до датата на подаване на заявлението по ЗДОИ (Закон за достъп до обществена информация, бел. ред.) не е провеждан конкурс".

Разбира се, попитахме защо не е провеждан конкурс и изобщо предприемани ли са някакви действия в тази посока. Но вместо да посочи причините за липсата на конкурс за директор на НФК и предприеманите действия за организирането му, в отговора си Министерството на културата се позовава на общото правило, че ЗДОИ дава достъп до вече съществуваща информация, а не задължава институциите да създават нови отговори. Или с други думи - или никой досега не е имал никакво намерение да провежда конкурс, въпреки че министърът на културата вече е задължен по закон, или МК не желае да даде конкретен отговор на нашето питане.

Как, защо и от кого са назначавани последните директори на Национален фонд "Култура"

В отговора от Министерството на културата, като правно основание за назначаването на г-жа Нели Неделчева, която от 24.02.2026 г. до момента е на длъжността "изпълнителен директор" на НФК, се посочва чл. 68, ал.1 т. 4 от Кодекса на труда, който гласи, че лицето е назначено на срочен трудов договор, който може да бъде сключен "за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс". Договорът на Нели Неделчева е подписан от тогавашния служебен министър на културата Найден Тодоров.

Предишните двама ръководители на Национален фонд "Култура", постъпили на длъжността "изпълнителен директор" след септември 2024 г. без конкурс, са Красимир Димитров (назначен на 21.02.2025 г.) и София Щерева (назначена на 20.05.2025 г.). Срочните договори и на двамата са подписани от тогавашния министър на културата Мариан Бачев и са по същия чл. 68, ал.1 т. 4 от Кодекса на труда.

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Национален фонд "Култура": Искаме конкурс, но такъв не се провежда

И от Национален фонд "Култура" получихме подробни отговори на въпросите ни - същите, които изпратихме към Министерството на културата. Изпълнителният директор на НФК - Нели Неделчева, потвърждава, че до този момент не е обявен конкурс за избор на директор на Фонда, като причините за това не са известни, макар по закон министърът на културата да е задължен да назначи конкурс в срок до един месец от влизането в сила на предвидените подзаконови нормативни актове.

Тук изводът е категоричен: въпреки че през септември 2024 г. в ЗЗРК се предвижда задължителен конкурс за директор на НФК, а през декември същата година е приет и устройственият правилник на Фонда, с който подробно се урежда редът за провеждането на въпросния конкурс, до днес не са направени никакви стъпки от страна на Министерството на културата това да се случи. Или поне няма налични доказателства за това.

В различни интервюта на Нели Неделчева в други медии тя неведнъж казва, че е назначена "до конкурс" и споделя, че очаква министърът да проведе въпросния конкурс.

Безсрочни договори и неизпълнено задължение на министъра

От началото на 2025 г., когато вече, след приетия устройствен правилник на НФК, законът задължава министъра на културата да назначи конкурс за директор на Национален фонд "Култура", през директорския пост преминават (засега) трима души. Без конкурс, а чрез назначаване на срочни договори без крайна дата - срокът условно е провеждането на конкурс, но такъв няма. Тези назначения обаче не освобождават културния министър от задължението му да назначи конкурс. Задължение, което до момента не е изпълнено.

Всъщност, още през 2022 г. се заформя желание за някаква форма на конкурс. Тогава Управителният съвет на Национален фонд "Култура", който по това време назначава директорите, възлага на екипа да подготви процедура и правила за обявяване на отворена покана за представяне на кандидатури за избор на изпълнителен директор, които да бъдат представени преди следващото заседание на УС. В протокола от заседанието на 6.07.2022 г. се вижда, че следват дискусии и обсъждания, но става ясно, че трябва длъжността на директора да бъде обезпечена временно, тъй като по онова време, след подадена оставка от тогавашния изпълнителен директор Мирена Станева, се очаква тя да освободи поста.

В крайна сметка на заседанието на УС от 6.07.2022 г. се стига до решение за първи път да се проведе публичен открит конкурс за изпълнителен директор на НФК, като са посочени и кои хора трябва да представят готова процедура за избор, която да бъде представена на следващото заседание. Решава се и кой да управлява Фонда до провеждането на конкурса. Изборът е между Сава Драгунчев и Албена Миланова. След гласуване Драгунчев е избран временно за поста.

Въпреки решението на УС на НФК от 6 юли 2022 г. обаче, на следващото заседание, провело се на 12.07.2022 г., няма изготвени правила, нито готова публична покана за конкурса. В протокола от заседанието все пак се споменава, че срокът за изготвяне на процедура за избор е бил твърде кратък и се е наложило консултация с Министерството на културата.

Източник на Actualno.com, който е бил част от УС на Национален фонд "Култура" по това време, разказа, че осъществяването на този публичен конкурс тогава е трябвало да бъде съгласувано с Министерството на културата (МК), тъй като е трябвало да се направят законодателни промени. През 2023 г. са се провеждали отворени заседания между НФК и МК за функционални промени в наредбата, за да се уреди провеждането на конкурса, да се прецизират критериите за избор на кандидатите, да се създаде платформа за публична обява, атрибутите към нея и т.н. Тогава обаче от различни места идват рационални и ирационални съпротиви за провеждането на въпросния конкурс за директор на Национален фонд "Култура".

Иначе Сава Драгунчев продължава да е временно на поста си от юли 2022 г. до април 2024 г., а след него отново временно поста заема Диана Димитрова, преди конкурсът да стане задължителен и да се завърти въртележката на временно назначените без конкурс директори.

Национален фонд "Култура" е източник на скандали

Това са думи на маестро Найден Тодоров, който в началото на 2026 г. все още е служебен министър на културата. Истината е, че, наред с положителната работа, която е свършена, покрай Фонда често е имало поводи за сериозно повдигнае на вежди. От 2022 г. обаче около Национален фонд "Култура", който е институция с огромна важност в подпомагането и развитието на българската културна сфера, скандалите и неяснотите не спират.

Припомняме в телеграфен стил: финансиране на драг шоута и последвала проверка от Министерството на културата, липса на финансиране на проекти през 2024 г. и реална заплаха милиони от ПВУ да бъдат загубени, публичен скандал с финансиран от НФК проект на актьора и певец Иво Аръков, а наскоро излезе и доклад на Сметната палата за периода 1.01.2021 г. - 31.12.2023 г., чиято констатация е: "Липса на прозрачни правила за оценяване на проектите, субективност при конкурсните процедури, нарушения при разходването на средства за персонал, както и изплащане на суми за работно облекло срещу фактури за бельо, туристически обувки, клинове, рокли и други артикули, които не попадат в тази категория."

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Крайно време е управляващите да подходят към Национален фонд "Култура" сериозно и отговорно, като задължителната спрямо закона първа стъпка е да бъде избран директор, след като министърът на културата назначи конкурс. Както е по закон от близо 2 години. Закон, който не се спазва. Временно.

Actualno.com разполага с копия от всички протоколи и документи, които са споменати в настоящия материал. Медията ни ще следи дали и кога ще бъде обявен конкурс за директор на Национален фонд "Култура" от министъра на културата.