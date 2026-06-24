Илияна Йотова: Честността днес е дефицитна, но изключително високо конвертируема валута (СНИМКИ)

Днес, когато често злоупотребяваме с определени думи, без да вникваме в техния смисъл, и има хора, които се изкушават да ги подменят или продават, трябва да се върнем към завещаното от Любен Генов – човек, каквото и да прави, трябва да е честен, каквото и да му коства това. Честността днес е дефицитна, но изключително високо конвертируема валута. Това заяви президентът Илияна Йотова на откриването на фотоизложбата „70 години, посветени на журналистиката, в снимки“. Експозицията е по повод 90-годишнината на българския журналист Любен Генов, като кадрите отразяват моменти от професионалния му път.

Има хора, които не просто преминават през времето, a имат невероятния талант и съдба да затварят времето между страниците на един вестник и вътре в тях да има живот, подчерта държавният глава. По думите й малцина са избраните да го правят и Любен Генов със своя 70-годишен професионален път е сред тях. През целия си живот той учеше на това, че да си журналист е занаят, не само си вършиш работата, но и преживяваш собствената си професия всеки ден, подчерта Илияна Йотова.

Тя отбеляза богатата биографията на Любен Генов и посочи, че е пример как се изгражда професионалист стъпка по стъпка. Творческата биография на един човек, който през всичките тези години е бил желан и никога не се е самопредлагал, трябва да е урок за мнозина, които днес смятат, че са се родили научени, заяви президентът.

На събитието държавният глава отличи изтъкнатия журналист с Почетния знак на президента. Отличието е за високозначимия принос на Любен Генов към българската журналистика, за дългогодишната му дейност като журналист, редактор и общественик, както и във връзка с неговите изключителни заслуги за утвърждаването на високи професионални стандарти във вестникарството и развитието на медийната среда.