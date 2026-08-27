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Важна новина за пенсионерите: Нови срокове за изплащане на пенсиите през септември

27 август 2026, 14:40 часа 530 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Важна новина за пенсионерите: Нови срокове за изплащане на пенсиите през септември

Български пощи ще изплащат от 4 до 18 септември 2026 г. пенсиите и добавките към тях. Промяната произтича от измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са в сила от 24 юли 2026 г. Съгласно тях пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях по електронен изплащателен картон в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят.

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Когато 7-о и 20-о число са неработни дни, изплащането започва в началото и завършва в края на предходния работен ден.

През 2026 г. 7 септември е почивен ден, поради което изплащането на пенсиите следва да започне на 4 септември 2026 г. 20 септември е неделя, поради което изплащането на пенсиите следва да приключи на 18 септември 2026 г.

Припомняме, че до момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7-о и 20-о число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавяне, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият им източник на доход.

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Пенсионери Български пощи Пенсии изплащане на пенсии
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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