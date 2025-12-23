Как колената ви звезда да оцелее и след празниците: 9 полезни съвета

Коледната звезда (ботаническо наименование: Euphorbia pulcherrima) e много популярно растение през празничния сезон. То носи коледно настроение във всеки дом, цъфтейки от средата на ноември до януари. Среща се в различни цветове, като в червено е най-разпространено.

Коледната звезда всъщност произхожда от Мексико и там тя се среща под формата на храсти с височина до 3-4 метра. Тя е традиционен коледен символ в Америка, Западна Европа, а от няколко години и в България. Много често обаче се случва да ви подарят коледна звезда за празника, но само седмици по-късно тя да умре. Долните съвети ще ви помогнат да се грижите правилно за това красиво растение.

Къде да поставите коледната си звезда

Коледните звезди се нуждаят от топлина и светлина. Може да се държи близо до радиатор, но трябва да се пази от течение (това означава БЕЗ отворени врати, отворени прозорци или проветриви коридори). Ако поставите на течение, растението може да започне да губи листата си. Изберете по-защитено място.

Идеална температура

Температура между 18 и 22 градуса е идеална, което прави това растение подходящо за спални и дневни. Достатъчното осветление е важно за растежа и процъфтяването на коледната звезда - предпочита светло място, а не пълна сянка. Обичайният съвет е да държите далеч от пряка слънчева светлина, за да предпазите листата от изгаряне, но през зимните месеци това не би трябвало да е проблем, така че е добре да поставите коледната си звезда до прозорец с южно изложение.

Дайте приоритет на дъждовната вода

Още: Колко често да поливате коледната звезда, за да живее и след Коледа

Коленните звезди предпочитат мека вода, не обичат твърда. Дъждовната вода е естествено мека и бедна на минерали като вар и затова е идеална за растенията. В региони с твърда питейна вода можете също да намалите минералното съдържание на чешмяната вода, като я преварите или я оставите да престои един ден. Това отлага минералите, които правят водата твърда. Можете също да смесвате чешмяна вода с дестилирана вода или да използвате воден филтър.

Не преполивайте

Коленните звезди не обичат много вода. Винаги помнете, че кореновата система на растението не трябва нито да изсъхва, нито да е подгизнала. Преполиването може бързо да доведе до преовлажняване, което от своя страна причинява гниене на корените и ви оставя с мъртво стайно растение. Трябва да поливате коледната си звезда, когато почвата е видимо суха. Това може да бъде всеки ден, ако растението е близо до радиатор в сухо помещение, или през два-три дни на други места.

Как да сте сигурни, че е време за поливане? Поставете пръста си в почвата и проверете дали е равномерно сух на дълбочина два сантиметра, или внимателно повдигнете растението - ако се усеща леко, е време за поливане. Мини коледните звезди трябва да се проверяват всеки ден. Можете също да поливате тези растения, като ги накисвате отдолу, което насища почвата повече от нормалното поливане (едно потапяне на седмица е достатъчно).

Още: История на цветето коледна звезда

Листата на коледната ви звезда падат?

Трябва да си създадете навик да проверявате листата Ако пожълтяват или падат, вероятно не поливате правилно. Подобно на орхидеите, много любители на цветята имат добри намерения, но често преполиват коледните звезди, когато наистина се нуждаят от по-малко вода, за да процъфтяват.

Вода според размера на саксията

Коледните звезди предпочитат вода със стайна температура, а по-малките саксии се нуждаят от поливане по-често от големите, защото изсъхват по-бързо. За стандартна саксия с диаметър 13 см, поливайте с около 100 милилитра вода. Това предотвратява запушването на големи пори в почвата и преовлажняването. Мини коледните звезди в саксия с диаметър 6 см се нуждаят само от половин чаша вода. Отстранете излишната вода, която е останала в саксията, след 10 минути. Ако се съмнявате, е по-добре да държите коледните звезди малко по-сухи (а не твърде влажни) и да ги поливате малко и често, а не рядко, но в големи количества.

Още: Чудна украса за дома с коледна звезда (СНИМКИ)

Продължавайте да пулверизирате

Не забравяйте, че коледните звезди обичат влажни условия, така че ги пулверизирайте, ако сте в стая, където централното отопление е на пълна мощност.

Правилната почва

Коледните звезди се нуждаят от почва с оптимално pH от 5,8 до 6,2, като се използват три части почва към една част пясък, за да може обилно количество кислород да достигне до корените. Повечето коледни звезди не се нуждаят от пресаждане през зимата, така че можете да ги държите в саксията, в която сте ги купили.

Кога да торите

Новозакупените коледни звезди обикновено не се нуждаят от торене по време на периода на цъфтеж, тъй като обикновено се продават в предварително наторена почва. Въпреки това, торене може да се наложи, например, ако коледните звезди се пресаждат или се отглеждат по-дълго.