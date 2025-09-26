"Инфлацията е проблем № 1 и ще се отрази в урните": Говори политологът Димитър Ганев

Голямото напрежение в обществото остава свързано с високите цени и инфлацията, които за година и половина са неизменно проблем № 1. Това натрупва протестен потенциал, който рано или късно ще се излее – или на улицата, или в урните. Това каза политологът от "Тренд" Димитър Ганев относно последното социологическо проучване на агенцията.

Партия на Радев

Ганев отбеляза, че евентуална партия на президента Румен Радев би имала потенциал, тъй като президентът е сред най-одобряваните фигури в политиката. "Дали ще стане първа сила зависи от времето и условията, при които ще се яви. Но ако има предсрочни избори – тогава ще бъде в най-силна позиция", заяви политологът.

Той смята, че евентуални предсрочни парламентарни избори биха дали сериозно предимство на Радев, ако реши да създаде собствен политически проект. Според него именно този сценарий би поставил държавния глава в най-благоприятна ситуация да канализира високите нива на обществено доверие към институцията.

"Едно е да атакуваш парламентарни избори от позицията на действащ президент, друго е да чакаш края на мандата си и тогава да създадеш партия", подчерта Ганев. По думите му при редовен вот Радев би се изправил пред далеч по-трудна задача, особено на местни избори, където традиционно утвърдените структури на ГЕРБ и ДПС имат сериозно предимство.

Според него твърдите ядра са тези, които в момента държат основните партии, включително ГЕРБ, като именно затова не се наблюдават резки промени в картината. Любопитна динамика обаче се отчита при ДПС – Ново начало, която печели подкрепа основно за сметка на АПС, което показва ясна пренасоченост на електората.