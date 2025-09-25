"Обслужващ персонал, шут и ортак на Пеевски": Радев нарежда управляващите

"Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него (бел. ред Делян Пеевски), какъвто е самият мандатоносител. Да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание, до каквато роля за съжаление се сведоха ръководствата на някои от политическите сили. Да склониш да бъдеш негова бухалка в държавния апарат, да загърбиш достойнството и името си под съблазънта на моркова и страха от тоягата", каза президентът Румен Радев пред журналисти.

Както си коментираше стената срещу дронове, президентът отбеляза, че не по-малко важно от стената срещу дронове, е изграждането срещу покварата във властта, в символ на което по думите му се е превърнал Делян Пеевски.

"Пеевски с неговия метод на действие, е срам за всяко демократично общество", смята президентът.

Упрек и към медиите

Президентът се обърна и към медиите, като отбеляза, че един ден ще се срамуват от слугинската си роля тези, които са изменили на журналистическия си дълг и които са превърнали своята медия в рупор на задкулисието.

Стената срещу дроновете

Президентът коментира и така наречената стена срещу дронове.

По думите му безпилотните системи придобиват все по-важно място в изграждането на съвременните ни отбранителни способности.

Според него е необходима неотложна нормативна промяна, която да стимулира Министерството на отбраната да взаимодейства с българската отбранителна индустрия в процесите на развой и придобиване на такива системи.