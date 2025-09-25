Войната в Украйна:

"Обслужващ персонал, шут и ортак на Пеевски": Радев нарежда управляващите

25 септември 2025, 12:23 часа 490 прочитания 0 коментара

"Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него (бел. ред Делян Пеевски), какъвто е самият мандатоносител. Да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание, до каквато роля за съжаление се сведоха ръководствата на някои от политическите сили. Да склониш да бъдеш негова бухалка в държавния апарат, да загърбиш достойнството и името си под съблазънта на моркова и страха от тоягата", каза президентът Румен Радев пред журналисти. 

Както си коментираше стената срещу дронове, президентът отбеляза, че не по-малко важно от стената срещу дронове, е изграждането срещу покварата във властта, в символ на което по думите му се е превърнал Делян Пеевски.

"Пеевски с неговия метод на действие, е срам за всяко демократично общество", смята президентът. ОЩЕ: Борисов обвини Радев, че иска да саботира инвестицията на "Райнметал" (ВИДЕО)

Упрек и към медиите

Президентът се обърна и към медиите, като отбеляза, че един ден ще се срамуват от слугинската си роля тези, които са изменили на журналистическия си дълг и които са превърнали своята медия в рупор на задкулисието. 

Стената срещу дроновете

Президентът коментира и така наречената стена срещу дронове.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му безпилотните системи придобиват все по-важно място в изграждането на съвременните ни отбранителни способности.

Според него е необходима неотложна нормативна промяна, която да стимулира Министерството на отбраната да взаимодейства с българската отбранителна индустрия в процесите на развой и придобиване на такива системи. ОЩЕ: Политолог: Около Радев има очаквания, но той няма идеи, които да подобрят икономическата ситуация

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бойко Борисов Делян Пеевски дронове Румен Радев кабинетът Желязков
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес