Три партии се борят за второто място при избори днес: Проучване

Електоралната картина сочи лидерска позиция на ГЕРБ с 26.4% от гласуващите. Три формации са с практически изравнени сили в борбата за второто място – "Възраждане" - с 13.9%, ДПС - Ново начало - с 13.5% и ПП-ДБ - с 13.3%. Следват ги БСП със 7.2%, МЕЧ с 6.5% и ИТН с 5.7%. "Величие" се задържа около парламентарната бариера с 4.1%, а АПС остава трайно под нея – с 2.5%. Това показват данните от проучване на "Тренд" по поръчка на "24 часа", посветено на нагласите спрямо основните институции, партии и актуални теми. Изследването е реализирано в периода между 13 и 20 септември 2025 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1004 души на възраст над 18 години.

48% от анкетираните декларират, че биха упражнили правото си на глас при избори днес, което се равнява на около 2.640 млн. избиратели.

Оценка към институциите

Без сериозна динамика в оценката към основните институции през септември. Преобладават песимистичните очаквания за икономиката и личното благосъстояние.

Парламентът запазва традиционно ниското си ниво на одобрение – едва 15% от българите изразяват положително отношение, срещу 77% с отрицателно.

През септември положителните оценки за правителството са 23%, а отрицателните нарастват постепенно в последните няколко месеца, като този месец достигат 66%.

Сходни са нивата на положителна (43%) и отрицателна (44%) оценка за президента.

Очакванията за икономическото състояние са по-скоро песимистични. Само 18% вярват, че положението в страната ще се подобри през следващата година, докато 38% очакват влошаване – най-високият негативен дял от началото на годината. По отношение на личното благосъстояние 17% са оптимисти, а 31% предвиждат положението им да се влоши.