Искат помощ от военните след наводненията в Бургаско

Областният управител на Бургас Владимир Крумов е отправил искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования за подпомагане на дейностите в засегнатите от наводненията райони. Това съобщиха на брифинг от кризисния щаб, сформиран в "Свети Влас". Започват повторни огледи на целия район около курортното селище "Елените". В последстие конструктор ще огледа сградите, защото много от тях са компрометирани.

След потопа по Черноморието

На терен продължават работа пет екипа на пожарната, 30 служители на МВР, представители на звеното "Отбрана и сигурност" към община Несебър и доброволци, които осигуряват пожарна безопасност, охрана на района и съдействие при спасителните дейности. Към момента няма нужда от повече доброволци, от община Несебър своевременно ще съобщят, ако възникне такава.

Към мястото пътуват още доброволци, мобилизирани са багери и самосвали, които да разчистват кал, клони и строителни материали. След това комисията към община Несебър ще започне да описва щетите.

Евакуираните хората ще бъдат върнати по домовете си, след като има уверение, че сградите са безопасни.

Кметът на Несебър Николай Димитров коментира, че тепърва предстоят проверки от РДНСК за нерегламентирано строителство и подчерта, че всички шахти и отводнителни канали са били почистени.

БЧК и община Несебър са подсигурили храна, одеяла и принадлежности от първа необходимост за евакуираните. Ще им бъдат осигурени и сухи пакети с храна. Хората са настанени в хотелски комплекси, а някои от тях - в кметството на Свети Влас.

Директорът на бургаската пожарна комисар Николай Николаев съобщи, че едно семейство, което е отказало да бъде евакуирано от "Елените", но днес е поискало храна. Екипите на пожарната ще направят всичко възможно да стигнат до хората и да ги убедят да се евакуират.