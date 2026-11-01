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Избирателната активност се удвои за час и половина

01 ноември 2026, 11:51 часа 957 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Избирателната активност се удвои за час и половина

Избирателната активност към 11.30 е 6,8%, съобщи социологът от агенция “Мяра“ Първан Симеонов по БНР. Той отбеляза, че активността е малко по-висока в сравнение с тази от същия час на първия тур. Ако остане същата, както на първи тур, пак ще е новина, защото на балотаж обикновено активността спада, отбеляза той. Припамняме данните съм 10.00 и 8.00 часа на други две агенции. Още: “Алфа Рисърч“: 3% избирателна активност към 10.00 часа

Избирателната активност на втория тур на президентските избори е 3,0% към 10.00 часа, показват данни на агенция "Алфа Рисърч", цитирани от БНР. Подобна беше избирателната активност и на първия тур преди седмица, когато беше отчетена избирателна активност от 3,1 на сто към 10.00 часа, припомнят от агенцията. Друга социлогическа агенция - “Тренд“ отчете 0,8% избирателна активност към 8.00 часа. Още: Първи данни за избирателната активност час след началото на вота

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Социология гласуване избирателна активност президентски избори 2026
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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