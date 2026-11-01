Вот без ток: Къде в страната секциите отвориха на тъмно

Без ток е стартирал изборният ден в десетина секции в страната. Това обяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова на първия брифинг нна комисията в 9.00 часа. В община Сливница, както вече ви съобщихме, машините първоначално са били пуснати да работят с батерии. Малко по-късно проблемът с електричеството е бил решен. Ток няма още в 4 секции в Мало Конаре, две в Силистра и в две села в област Пазарджик. Там гласуването е преминало на хартиени бюлетини. По-късно електроснабдяването в Пазарджишко беше възстановено. В област Кърджали, в селата Мост и Черешница, има авария с електрозахранването, но машините работят на батерии. В Пловдив, Пазарджик и Търговище има общо 4 повредени машини. Още: Вяло и дъждовно: Изборният ден започна

60 членове на РИК сменени в София

Най-много смени на членове на секционни избирателни комисии има в 24 РИК София. Става въпрос за близо 60 души от сряда до тази сутрин. Смени има и във Враца, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив, Разград, Хасково и Търговище. Все още няма жалби и сигнали в ЦИК. За сметка на това в МВР само за час в цялата страна са постъпили 415 сигнала за нарушения. Още: МВР: Спокойно начало на вота, но с 415 сигнала за нарушения само за час Комисията изпрати нови указания до общините и районните избирателни комисии след установени случаи на незавършен процес на машинно гласуване на първия тур. Като указанията на комисиите към избирателите са да не дърпат разписката и да не изваждат картата предварително, преди процесът по гласуване да е приключил. Още: Първи данни за избирателната активност час след началото на вота