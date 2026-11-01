България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

1 ноември: Ден на народните будители

На този ден почитаме делото и паметта на народните ни будители, съхранили българщината и събудили българския дух в борбата за свобода. Сред тях са не само българските просветители и книжовници, но и революционерите.

В свободна България не само интелигенцията, но и обикновените хора осъзнават приноса на будителите за извоюване на свободата и искат да им отдадат заслужена почит и признателност. На тяхно име започват да се кръщават улици, читалища и училища. Поради тази причина през 1922 година Стоян Омарчевски, който по това време е министър на народното просвещение, внася предложение в Министерския съвет и 1 ноември е определен за Ден на българските народни будители.

С идването на власт на правителството на Отечествения фронт през 1945 г. честването на празника е отменено заради характерната в този период пропаганда и цензура на комунистическия режим. Денят на Кирил и Методий, преобразуван в Ден на българската и славянската писменост и култура, се налага като заместител на празника. Но въпреки официалното отменяне на Деня на народните будители, традицията остава жива и продължава да се поддържа.

На 1 ноември 1990 г. по съвместна инициатива на "Мати Болгария", Петър Константинов и Федерацията на независимите студентски дружества е организирано факелно шествие, преминаващо през центъра на София. С това честването на празника е възстановено. От 2002 г. като част от неговото честване е въведен и ритуал за издигане на знамето на България пред парадния вход на Президентската администрация. Тържествената смяна на караула също е част от честването на празника.

Сред имената на българските народни будители са Апостола на свободата - Васил Левски, патриархът на българската литература - Иван Вазов, Христо Ботев, Любен Каравелов, Георги Раковски, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Свети Паисий Хилендарски, Свети Иван Рилски, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Константин Костенечки, Григорий Цамблак, Йоасаф Бдински, Владислав Граматик, Димитър Кантакузин, Петър Парчевич, Петър Богдан, Матей Граматик, поп Пейо, Иван Селимински, братята Димитър и Константин Миладинови, Добри Чинтулов, Григор Пърличев и много други.

Поклон пред паметта им!

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