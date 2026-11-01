ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 1 ноември 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи огромно разнообразие от емоции на феновете на спорта в неделя, 1 ноември. Гвоздеят в програмата несъмнено е срещата между Арсенал и Ливърпул във Висшата лига. Ще се изиграят още много мачове от Топ 5 първенствата в Европа. Любителите на тениса, борбата, щангите, хокея, леката атлетика, снукъра и моторните спортове също ще имат какво да гледат. Започват и Младежките олимпийски игри, където ще има българско участие.

Спортна пограма на 1 ноември, неделя:

07:15 часа Мото 2: Гран при на Малайзия (МАХ Спорт 1)

08:00 часа Снукър: Международен шампионат, първи кръг (Евроспорт 1)

09:00 часа Мото GP: Гран при на Малайзия (МАХ Спорт 1)

11:00 часа Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико, трети ден (Евроспорт 2)

13:00 часа Вдигане на тежести, световно първенство (Ринг)

13:30 часа Снукър: Международен шампионат, първи кръг (Евроспорт 1)

13:30 часа Футбол: Комо – Венеция, Серия А - (МАХ Спорт 3)

13:30 часа Баскетбол: Реал – Бургос (Диема спорт)

13:30 часа Волейбол: ЦСКА – Левски (БНТ 3)

14:30 часа Футбол: Санкт Паули – Нюрнберг, Бундеслига 2 - (Диема спорт 3)

14:30 часа Футбол: Хановер – Динамо, Биндеслига 2 - (Нова спорт)

15:00 часа Футбол: Хетафе – Севиля, Ла Лига - (МАХ Спорт 4)

15:00 часа Тенис: Турнир във Виена, финал (МАХ Спорт 1)

15:15 часа Конен спорт: Световен тур на шампионите в Турнир "Мохамед VI", прескачане на препятствия (Евроспорт 2)

15:30 часа Борба, Световно първенство (БНТ 3)

15:30 часа Лека атлетика: Маратон на Ню Йорк (Евроспорт 1)

16:00 часа Футбол: Лацио – Каляри, Серия А - (МАХ Спорт 3)

16:00 часа Футбол: Страсбург – Оксер, Лига 1 - (Диема спорт)

16:30 часа Футбол: Унион – Кьолн, Бундеслига - (Диема спорт 3)

16:30 часа Тенис: Турнир в Базел, финал (МАХ Спорт 2)

17:00 часа Младежки олимпийски игри (БНТ 3)

17:15 часа Футбол: Сантандер – Реал Мадрид, Ла Лига - (МАХ Спорт 4)

18:00 часа Баскетбол: Баскония – Манреса (Нова спорт)

18:15 часа Футбол: Париж ФК – Монако, Лига 1 - (Диема спорт)

18:30 часа Футбол: Ливърпул – Арсенал, Висша лига - (Диема спорт 2)

18:30 часа Футбол: Айнтрахт Франкфурт – Хамбургер, Бундеслига - (Диема спорт 3)

19:00 часа Футбол: Лече – Дженоа, Серия А -(МАХ Спорт 3)

19:00 часа Волейбол: Кунео – Лубе (МАХ Спорт 1)

19:30 часа Футбол: Елче – Валенсия, Ла Лига - (МАХ Спорт 4)

20:00 часа Баскетбол: Уникаха – Барселона (Нова спорт)

20:00 часа НФЛ: Бъфало – Балтимор (МАХ Спорт 2)

21:00 часа Наскар, състезание в Мартинсуил (МАХ Спорт 1)

21:45 часа Футбол: Ювентус – Наполи, Серия А - (МАХ Спорт 3)

21:45 часа Футбол: Марсилия – Тулуза, Лига 1 - (Диема спорт 2)

22:00 часа Футбол: Атлетик – Реал Сосиедад, Ла Лига - (МАХ Спорт 4)

22:00 часа Футбол: Аугсбург – Фрайбург, Бундеслига - (Нова спорт)

22:00 часа Формула 1: Гран при на Мексико (Диема спорт 3)

22:00 часа Фигурно пързаляне: Гран При в Канада, волна програма, жени (Евроспорт 1)

22:00 часа Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико, четвърти ден (Евроспорт 2)

22:30 часа Баскетбол: НБА: Орландо – Бостън (Диема спорт)

23:20 НФЛ: Денвър – Канзас (МАХ Спорт 2)

01:00 часа НХЛ: НЙ Рейнджърс – Едмънтън (МАХ Спорт 1)

02:00 часа часа Футбол: Ню Инглънд Революшън – Интер Маями, МЛС - (МАХ Спорт 4)

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