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МВР: Най-много са сигналите за купуване на гласове

01 ноември 2026, 11:40 часа 846 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
МВР: Най-много са сигналите за купуване на гласове

Изборният ден протича спокойно, съобщават от МВР. По данни на Ситуационния център, към 10.30 часа на 1 ноември в структурите на МВР са получени 424 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Най-много са получените сигнали в обласните дирекции на МВР в Бургас – 97, във Враца – 70 и в Стара Загора – 44. От всички сигнали 309 са за купуване на гласове, 37 – за неправомерна агитация, 1 – за корпоративен вот и 77 – за други нарушения, свързани с изборния процес. Образувани са 8 наказателни производства (2 в ОДМВР Кюстендил и по 1 в СДВР, ОДМВР Варна, Перник, Русе, Стара Загора и Шумен), от тях 6 са разследвани по общия ред /чл. 167-169г от НК./ и 2 са бързи производства. Още: МВР: Спокойно начало на вота, но с 415 сигнала за нарушения само за час

Съставени са 1856 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР, като най-много са в СДВР – 438, ОДМВР Пловдив – 276 и ОДМВР Пазарджик – 226. На територията на цялата страна са проведени общо 346 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите. Задържани са 10 лица по ЗМВР. Оказани са 12 съдействия на РИК/СИК. Още: Акция срещу купения вот в София, има задържани

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МВР Купуване на гласове нарушения президентски избори 2026
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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